Кандидат на должность министра обороны США Пит Хегсет, которого предложил избранный президент Дональд Трамп, в 2015 году случайно попал топором в барабанщика Джеффа Проспери, пишет британский таблоид Daily Express.

По данным издания, инцидент произошел на соревнованиях по метанию топора в рамках шоу Fox and Friends. Хегсет тогда бросил топор мимо огромной мишени и древко попало в руку Проспери. Daily Express также публикует скриншоты видео, снятого в момент происшествия.

Через три года музыкант подал в суд на телеканал из-за полученных, по его словам, травм. По словам представителей Fox News, сразу после инцидента музыканту предложили медицинскую помощь и компенсацию, однако он отказался, заявив, что с ним «все в порядке». Впоследствии ситуацию удалось урегулировать.

Решение Трампа выдвинуть на должность главы Пентагона ведущего телеканала Fox и ветерана Национальной гвардии США Пита Хегсета вызвало в стране крайне неоднозначную реакцию. У Хегсета нет опыта работы в Министерстве обороны и правительстве за исключением военной службы в Афганистане и Ираке.

«Пит — сильный, умный человек, он искренне верит в принцип „Америка прежде всего“… С Питом у руля враги Америки предупреждены: наши военные снова станут великими, и Америка никогда не отступит», — написал Трамп.

44-летний телеведущий Пит Хегсет — ветеран Национальной гвардии США, он служил в Афганистане, Ираке и в Гуантанамо на Кубе. На телеканале Fox Хегсет работает с 2014 года, в последние годы он занимал должность соведущего программы Fox & Friends Weekend. После победы на президентских выборах в 2016 году Трамп рассматривал кандидатуру ведущего для должности министра по делам ветеранов, но в итоге этот пост занял Дэвид Шулкин.