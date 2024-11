Избранный президент США Дональд Трамп решил сделать министром обороны ведущего телеканала Fox News Питера Хегсета, который не является действующим военным и не имеет командирского опыта. Этот выбор вызвал крайне неоднозначную реакцию. Что пишут о нем американские СМИ — в материале RTVI.

Назначение телеведущего главой Пентагона стало «ошеломляющим шагом», считает CNN. «У Хегсета выдающийся боевой послужной список, и он отлично справляется с работой для ветеранов, но ему не хватает десятилетий стратегического опыта высокого уровня, который президенты обычно ищут у тех, кто возглавляет самые мощные вооруженные силы в мире», — отметил телеканал.

Агентство Associated Press тоже сочло, что Трамп «ошеломил Пентагон и всю оборонную сферу» этим назначением, поручив руководство одними из мощнейших вооруженных сил мира человеку, не имеющему никакого опыта на мировой арене. В материале АР говорится, что многие в Вашингтоне встретили новость о выборе Хегсета министром обороны «с недоумением и широко раскрытыми глазами».

«Трамп отказался от назначения ряда авторитетных лиц, играющих важную роль в национальной безопасности, и выбрал капитана Национальной гвардии, который хорошо известен в консервативных кругах как соведущий программы Fox & Friends Weekend на канале Fox News», — отмечает агентство.

Некоторые республиканцы из Конгресса сдержанно отреагировали на это назначение, но другие называют Хегсета «чрезвычайно способным», а его боевой опыт — «ценным качеством».

АР предполагает, что Хегсет может «принести радикальные изменения в армию», поскольку в своем шоу и многочисленных интервью неоднократно выступал против программ, направленных на обеспечение равенства и инклюзивности в Вооруженных силах. Он поставил под сомнение роль женщин в боевых условиях и выступил за помилование военнослужащих, обвиняемых в военных преступлениях.

Агентство Bloomberg называет Хегсета «еще одним ярым сторонником» Трампа, которого тот поставил во главе крупнейшего правительственного ведомства, а сам выбор — «нетрадиционным», поскольку обычно Пентагон возглавляли бывшие командиры, законодатели или правительственные чиновники с десятилетиями управленческого опыта на высоком уровне.

«Если Хегсета утвердят, он возглавит то, что считается крупнейшей организацией в мире и крупнейшим работодателем США, с более чем 770 тысячами сотрудников и 2 миллионами мужчин и женщин в форме. Ее бюджет превышает $840 млрд, а финансы настолько сложны, что она никогда не проходила успешный аудит», — рассуждает агентство.

По мнению Bloomberg, на Хегсета возлагаются надежды, связанные с радикальными преобразованиями в Пентагоне, который до сих пор гордился своей принципиальной аполитичностью. Трамп ранее обещал в случае прихода к власти запретить трансгендерам служить в армии, отменить политику разнообразия и инклюзивности в правительстве, а также использовать действующие вооруженные силы и Национальную гвардию для депортации миллионов нелегальных мигрантов.

Белый дом также может поручить новому главе Пентагона сократить расходы бюджета и переориентировать закупочную бюрократию на финансирование технологических инноваций, считает Bloomberg. Таким образом, Хегсет будет противостоять тесным связям Трампа с Илоном Маском, чья компания SpaceX стала важным партнером для NASA и Министерства обороны США, получив миллиардные контракты.

«Слушания по утверждению Хегсета могут высветить его противоречивые позиции по военным вопросам, включая защиту американских солдат, обвиняемых или осужденных за военные преступления в Ираке, и оправдание пыток заключенных в Гуантанамо», — предполагает Bloomberg.

The Wall Street Journal расценивает решение Трампа по Хегсету как продолжение его тенденции назначать лоялистов на ключевые должности.

«Выбор министра обороны продолжает практику Трампа отказываться от назначения на должность руководителя Пентагона гражданских лиц с высоким опытом работы в сфере национальной безопасности или отставных офицеров», — анализирует кандидатуру Хегсета деловая газета.

Она напоминает, что в интервью на YouTube на прошлой неделе Хегсет заявил о необходимости сосредоточиться на Китае, который, по его мнению, наращивает военную мощь для победы над США, и предупредил о китайских шпионах в Америке.

The New York Times отмечает, что выбор Хегсета в качестве кандидата на пост главы Пентагона «выходит за нормы традиций», однако признает его логичным с точки зрения Трампа, который стремится собрать команду верных единомышленников.

Издание считает Хегсета способным влиять на Трампа в серьезных вопросах и напоминает, как в 2019 году он выступал в защиту наказанного за военные преступления в Ираке старшины Эдварда Галлахера. В результате Трамп отменил понижение моряка в звании и уволил главу ВМС, которого Хегсет активно критиковал.

При этом NYT предсказывает, что Хегсету, несмотря на поддержку Трампа, предстоит столкнуться с оппозицией в лице высокопоставленных военных чиновников и, возможно, служивших в армии законодателей — из-за его яростной поддержки нарушителей воинской дисциплины и осужденных за военные преступления.

Собеседник NYT, работавший в Пентагоне при первом сроке Трампа, усомнился в достаточном опыте Хегсета для руководства министерством и его способности получить утверждение Сенатом, даже при поддержке республиканского большинства.

The Washington Post называет назначение Хегсета «самым сложным выбором» Трампа из всего кабинета министров. По мнению издания, по поводу этого кандидата предстоит самая сложная борьба за утверждение в Сенате. Газета отмечает, что Трамп давно проявляет интерес к кадровому составу верхушки Пентагона, которая, по его мнению, настроена против его идей использования военных для борьбы с мигрантами.

На телеканале Fox News, где до недавнего времени работал Хегсет, его назвали исключительным ведущим, особо отметив его «идеи и глубокий анализ проблем, связанных с военными».

В пресс-службе телеканала подчеркнули, что Хегсет является ветераном Нацгвардии, служившим в Ираке и Афганистане, с 2019 года ведет церемонию вручения наград Patriot Awards, а летом выпустил книгу «Война воинов», который был продан тиражом почти 150 тысяч экземпляров и занял первое место в списке бестселлеров The New York Times. Он также является автором книги «Современные воины», также ставшей бестселлером New York Times в 2020 году.

«Хегсет неоднократно выступал в защиту ветеранов и отстаивал интересы ветеранов и военных. Во время службы в армии он был награжден двумя Бронзовыми звездами и значком боевого пехотинца, который вручается пехотинцам, участвующим в активных боевых действиях», — отмечает Fox News.

Телеканал цитирует сенатора-республиканца от Северной Дакоты Джона Хувена, который рассказал, что видел радостную реакцию двух морпехов на назначение Хегсета. Его приветствовал и выбранный советником Трампа по нацбезопасности республиканец из Флориды Майк Уолц — отставной офицер Нацгвардии США и ветеран войны. «Пентагон нуждается в настоящей реформе, и они получают лидера, у которого хватит смелости ее осуществить», — написал он в X.

При этом сенатор-демократ от Массачусетса Элизабет Уоррен описала Хегсета как недостаточно компетентного человека для руководства оборонным ведомством. «Соведущий шоу Fox & Friends не имеет права быть министром обороны. Я возглавляю комиссию Сената по военнослужащим. Все трое моих братьев служили в военной форме. Я уважаю каждого из наших военнослужащих. Выбор Дональда Трампа сделает страну менее безопасной и должен быть отклонен», — заявила она.