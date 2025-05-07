В Нью-Дели начались учения по гражданской обороне на фоне эскалации конфликта между Индией и Пакистаном. Местные власти намерены проверить готовность горожан, в том числе и к вводу военного положения, сообщает корреспондент RTVI.



После теракта в Пахалгаме 22 апреля индийские власти начали операцию «Абьяс» (что можно перевести как „тренировка“ — прим.ред.). Крупномасштабные учения в Нью-Дели — часть общенационального плана по повышению готовности гражданской обороны в 244 городах и районах Индии, отмечает Hindustan Times.

Как рассказали российским журналистам в окружной администрации Нью-Дели, на учениях планируют воссоздать различные чрезвычайные ситуации — от авианалетов до пожаров в городских зданиях.

Учебные мероприятия проводятся в школах, офисных зданиях, на рынке и в международном аэропорту Индиры Ганди. Ожидается, что новые учения пройдут и в ближайшие дни.

«Это было сделано для того, чтобы повысить осведомленность населения, а также проанализировать и оценить нашу готовность к подобным катастрофам», — сказал окружной магистрат Нью-Дели и глава районного управления по борьбе со стихийными бедствиями Санни Сингх.

Он отказался отвечать на вопрос, повлияла ли на сценарий учений недавняя эскалация между Индией и Пакистаном.