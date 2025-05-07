В Нью-Дели начались учения по гражданской обороне на фоне эскалации конфликта между Индией и Пакистаном. Местные власти намерены проверить готовность горожан, в том числе и к вводу военного положения, сообщает корреспондент RTVI.
После теракта в Пахалгаме 22 апреля индийские власти начали операцию «Абьяс» (что можно перевести как „тренировка“ — прим.ред.). Крупномасштабные учения в Нью-Дели — часть общенационального плана по повышению готовности гражданской обороны в 244 городах и районах Индии, отмечает Hindustan Times.
Как рассказали российским журналистам в окружной администрации Нью-Дели, на учениях планируют воссоздать различные чрезвычайные ситуации — от авианалетов до пожаров в городских зданиях.
Учебные мероприятия проводятся в школах, офисных зданиях, на рынке и в международном аэропорту Индиры Ганди. Ожидается, что новые учения пройдут и в ближайшие дни.
«Это было сделано для того, чтобы повысить осведомленность населения, а также проанализировать и оценить нашу готовность к подобным катастрофам», — сказал окружной магистрат Нью-Дели и глава районного управления по борьбе со стихийными бедствиями Санни Сингх.
Он отказался отвечать на вопрос, повлияла ли на сценарий учений недавняя эскалация между Индией и Пакистаном.
В ночь на 7 мая Индия начала военную операцию под названием «Синдур» «против террористической инфраструктуры в Пакистане» в ответ на теракт, совершенный 22 апреля в подконтрольной Индии части Кашмира. Нью-Дели обвинил Исламабад в подготовке террористов, убивших 26 человек, но там свою причастность отрицают.
Пакистан отреагировал ударами по целям в Индии и утверждает, что сбил несколько индийских истребителей. Информацию о крушении военных самолетов в Индии не подтвердили. Обе стороны сообщают о жертвах среди мирного населения.