Вооруженные силы Украины (ВСУ) внедряют концепцию «Линии дронов», чтобы противостоять России, передает «Украинская правда» со ссылкой на источники, участвующие в реализации программы. В проекте принимают участие пять специализированных подразделений — «Птицы Мадяра», «Рарог», «Ахиллес», «Феникс» и «К-2».

По информации издания, с начала 2025 года за внедрение концепции отвечает командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый. Согласно плану Киева, после реализации программы дальность поражения беспилотниками должна достичь 50 км.

Как выяснила «УП», зона поражения будет делиться на сектора: 5—10 км, 10—15 км, 15—20 км, и 20—50 км. На каждом из этих участков будет работать свой разведывательный экипаж, который будет передавать сигналы для атак. По данным издания, активнее всего дроны будут работать в пятикилометровой зоне.

«Линия дронов» в настоящее время еще далека от того, чтобы раскрыть свой полный потенциал, уточнили источники «УП». По информации издания, большая часть запланированного разработчиками не реализована, активная работа длится на протяжении трех месяцев.

Ранее The New York Times (NYT) писала, что работа над «Линией дронов» ведется с осени. Минобороны Украины эту программу анонсировало в феврале, она должна объединить пехоту и беспилотники в единые ударные подразделения.

В украинском ведомстве уточняли, что зона поражения, предварительно будет достигать 10—15 км в зависимости от ситуации и задач, а пехота получит постоянное воздушное сопровождение и прикрытие. Кроме того, ВСУ рассчитывают, что подразделения смогут самостоятельно закупать необходимые средства в зависимости от задач, которые выполняют. Минобороны Украины на проект выделило только дополнительное финансирование на 4,6 млрд грн.

В конце апреля NYT сообщала, что «Линия дронов» должна помочь украинской армии решить проблему дефицита личного состава. Эксперты рассказали изданию, что беспилотники дешевле, чем артиллерийские боеприпасы, их производство идет внутри страны, а найти людей в специализирующиеся на них подразделения проще, чем в пехоту.

NYT назвала проект «Линия дронов» украинским «планом Б» на случай, если переговоры об урегулировании конфликта при посредничестве США не приведут к успеху.

В ночь на 6 мая средства ПВО Минобороны России уничтожили и перехватили 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Больше всего — 32 дрона — сбили над Брянской областью. Также 19 беспилотников ликвидировали на подлете к Москве.