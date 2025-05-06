В ночь на 6 мая силы ПВО отразили атаку 19 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожено еще десять беспилотников, летевших на Москву с разных направлений», — сказал глава города.
По словам Собянина, месте падения обломков БПЛА, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
«Специалисты экстренных служб работают на месте происшествий», — отметил он.
Первое сообщение об отражении атаки пяти дронов мэр Москвы опубликовал в телеграм-канале в 01:16. Позже он уточнил, что на месте падения обломков одного из БПЛА на Каширском шоссе работают экстренные службы.
В 01:43 Собянин написал об уничтожении еще одного дрона, в 01:57 — об отражении атаки еще трех беспилотников.
Также были введены ограничения на полеты в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском.
Накануне Собянин сообщал, что в городском округе Подольск была отбита атака четырех БПЛА, летевших на Москву.
До этого массовая атака беспилотников на Москву произошла 11 марта, в Подмосковье сбили 91 БПЛА. Тогда погибли три человека, еще 20 пострадали.