В ночь на 6 мая силы ПВО отразили атаку 19 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожено еще десять беспилотников, летевших на Москву с разных направлений», — сказал глава города.

По словам Собянина, месте падения обломков БПЛА, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

«Специалисты экстренных служб работают на месте происшествий», — отметил он.

Первое сообщение об отражении атаки пяти дронов мэр Москвы опубликовал в телеграм-канале в 01:16. Позже он уточнил, что на месте падения обломков одного из БПЛА на Каширском шоссе работают экстренные службы.

В 01:43 Собянин написал об уничтожении еще одного дрона, в 01:57 — об отражении атаки еще трех беспилотников.

Также были введены ограничения на полеты в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском.

Накануне Собянин сообщал, что в городском округе Подольск была отбита атака четырех БПЛА, летевших на Москву.

До этого массовая атака беспилотников на Москву произошла 11 марта, в Подмосковье сбили 91 БПЛА. Тогда погибли три человека, еще 20 пострадали.