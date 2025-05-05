В ночь на 5 мая в городском округе Подольск была отбита атака четырех БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал глава города.

Собянин отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте ЧП.

Кроме того, в 02:38 были введены ограничения в работе аэропорта Домодедово. В 04:00 их отменили.

В прошлый раз массовая атака беспилотников на Москву произошла 11 марта, в Подмосковье сбили 91 БПЛА. Тогда погибли три человека, еще 20 пострадали.

Утром 14 марта столичный регион снова подвергся атаке беспилотников. Губернатор Московской области сообщал, что два дрона были сбиты над Балашихой и еще один в микрорайоне Южная Битца. Мэр Москвы писал об уничтожении четырех БПЛА, летевших на столицу.