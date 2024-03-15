Фонд пенсионного и социального страхования России исправил ошибку в данных о рекордном уровне числа мужчин с инвалидностью за 2023 год, которые были опубликованы на портале Росстата 7 марта. На неточность в статистике обратила внимание «Медиазона»*.

Речь идет о данных Социального фонда, в которых можно посмотреть количество мужчин с инвалидностью в разных возрастных группах. Согласно изначальной версии, в 2023 году число таких граждан в возрасте от 31 до 59 лет достигло рекордного уровня и составило 2,17 млн человек. Для сравнения: в 2022 году, по официальным данным, этот показатель находился на уровне 1,67 млн.

«Медиазона»* заметила, что эти данные не соответствуют тем, что указаны в более подробных вкладках того же фонда отдельно по каждому возрасту. В соответствии с ними, количество мужчин с инвалидностью в возрастной группе от 31 года до 59 лет в 2023 году достигло 1,72 млн человек, то есть практически не изменилось с 2022-го.

В Социальном фонде исправили ошибку и объяснили, что рекорд по количеству таких людей был связан с новыми возрастными категориями, которые теперь варьируются от 31 года до 63 лет, а не до 59 лет, как раньше.

Такие изменения связаны с повышением пенсионного возраста. В связи с этим в верхнюю половину «трудоспособных» мужчин попало больше людей с инвалидностью, пишет «Медиазона»*. В категории 31-69 лет оказалось 2,2 млн мужчин-инвалидов.

Среди прочего, издание отметило, что незначительный рост произошел среди мужчин с инвалидностью в возрастной группе 18-30 лет. В 2023-м этот показатель составил 290,2 тыс. человек, а годом ранее — 279 тыс.

«Верстка»* сообщала, что данные за этот год являются одними из самых высоких для этой группы. Большее количество таких людей было только в 2016 и 2017 годах, когда численность составляла 319 тыс. и 302 тыс. соответственно.

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов