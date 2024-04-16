Мужчина, который дал отпор нападавшему на посетителей торгового центра Westfield в Сиднее, оказался французом по имени Дэмьен Геро. Об этом пишет The Independent со ссылкой на премьер-министра Австралии Энтони Албанезе.

Комментируя поступок француза, Албанезе заявил, что Геро может оставаться в Австралии столько, сколько пожелает. «Это человек, которого мы будем рады видеть гражданином Австралии, хотя, конечно, это будет потерей для Франции», — подчеркнул австралийский премьер.

Поступок француза Албанезе назвал проявлением «лучших черт человеческого характера».

«Это многое говорит о природе человечества в то время, когда мы сталкиваемся с серьезными проблемами, что человек, не являющийся гражданином этой страны, храбро стоял на вершине эскалаторов и не позволил преступнику подняться на другой этаж и, возможно, причинить новые страдания гражданам», — пояснил премьер-министр Австралии.

Сейчас, по данным The Independent, Геро занимается оформлением визы. Как рассказал адвокат француза, ему будет предоставлено право на постоянное проживание. Француз ожидает получения соответствующих документов в ближайшее время.

Сам Геро рассказал, что решил противостоять с нападавшим в ТЦ, «не думая о последствиях». «Мы просто увидели, как он приближается… мы подумали: «Мы должны попытаться остановить его»», — рассказал он и добавил, что действовал вместе со своим другом Сайласом Депрео.

Как отмечает The Independent, когда нападавший намеревался подняться по эскалатору, Геро преградил ему путь и стал размахивать металлической стойкой для ограждений. После этого злоумышленник развернулся и побежал вниз по эскалатору. Француз не остановился и пошел за ним со стулом. Геро рассказал, что они вместе с Депрео пытались бросить в злоумышленника тумбу, но не смогли это сделать.

Вскоре за спиной нападавшего появилась офицер полиции Эми Скотт. После того, как мужчина бросился на нее с ножом, она застрелила его, пишет издание.

Нападение на посетителей ТЦ Westfield произошло 13 апреля. Мужчина, вооруженный ножом, нанес ранения нескольким посетителям. В результате погибли шесть человек — пять скончались на месте, еще одна женщина умерла в больнице. Сотрудница полиции убила нападавшего на месте происшествия.

Некоторые СМИ, в числе которых РИА Новости, писали, что отпор нападавшему дал русскоговорящий мужчина, который мог быть россиянином. По данным репортера австралийского телеканала 7NEWS, он кричал на русском языке: «Не подходи!».

14 апреля пресс-служба российского посольства в Австралии сообщила РБК, что, по сообщениям австралийских СМИ, давшим отпор нападавшему оказался украинец. Портал The West Australian уточнил, что речь идет о друге Геро Сайласе Деспро, который несколько лет живет в Сиднее и работает в небольшой строительной компании.