Российская армия активизировала свои действия не только на юге Донбасса, но также в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. Такое мнение директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин высказал в программе «Что это было» на RTVI.

«Россия по-прежнему пытается наращивать наступление на юге Донбасса, но происходит некоторая активизация боевых действий по всему фронту. Она заметна даже в Херсонской области, где фиксировалась украинской стороной активизация российских обстрелов и ударов, в прошлые месяцы российские вооруженные силы активно занимали острова на реке», — заявил Кашин.

По его словам, «есть некоторая активизация» в Запорожской области, а также «плацдарм в Харьковской области постепенно продолжает расширяться».

«Россия пытается действовать по всей протяженности, главное — это юг Донбасса, и Россия использует нарастающее истощение Вооруженных сил Украины, которые не могут, как мы видим сейчас, восполнять свои общие потери в живой силе», — добавил эксперт.

7 февраля Министерство обороны России сообщило, что российские военные взяли под контроль город Торецк (Дзержинск) в ДНР. Населенный пункт находится в 55 км от Донецка и в семи километрах от Горловки. В городе расположены угольные шахты «Центральная» и «Торецкая».

Минобороны также заявило, что сорвана попытка наступления Вооруженных сил Украины в Курской области в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок.

«Кроме того, в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Лебедевка, Малая Локня, Мирный, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина и Свердликово. Отражены две контратаки противника», — говорилось в сообщении.