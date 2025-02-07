Российские военные взяли под контроль город Дзержинск (Торецк) в ДНР, сообщило Минобороны.

«В результате активных наступательных действий подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51 Армии и добровольческого формирования “Ветераны” группировки войск “Центр” освобожден город Дзержинск Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Также под контроль российских ВС перешел поселок Дружба рядом с Дзержинском, сообщило ведомство. Министр обороны Андрей Белоусов поблагодарил командование и личный состав 109-го отдельного стрелкового полка «за успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта».

В середине января председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил о переходе Дзержинска под контроль российских войск и зачистке прилегающей территории шахты. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский тогда же говорил, что ВСУ остаются частично в районе шахты «Торецкая» и в частном секторе.

Дзержинск (в 2016 году был переименован украинскими властями в Торецк) находится в 55 км от Донецка и в семи километрах от Горловки. В городе находятся угольные шахты «Центральная» и «Торецкая». С 2014 года Дзержинск находился под контролем Киева. Военный эксперт Борис Рожин отмечал, что взятие города под российский контроль позволит сократить интенсивность обстрелов Горловки со стороны ВСУ.

«После Торецка не за горами битва за город Константиновка, считающийся “воротами” Славянско-Краматорской агломерации», — прогнозировал в своем обзоре спецкор RTVI Алексей Сочнев.

Константиновка служит важным логистическим узлом для ВСУ: через нее в удерживаемый Украиной город Часов Яр поступают боеприпасы и снабжение, пишет РИА Новости. После взятия Дзержинска у российских войск появится возможность двигаться к Константиновке. Взятие поселка Дружба, в свою очередь, позволило российским военным обезопасить фланг для наступления в сторону Константиновки, отмечает военкор Александр Коц.