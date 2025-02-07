Подразделения группировки «Север» сорвали попытку наступления Вооруженных сил Украины в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области, сообщает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, все атаки были отражены.

«Кроме того, в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Лебедевка, Малая Локня, Мирный, Николаевка, Никольский, Новая Сорочина и Свердликово. Отражены две контратаки противника», — сказано в пресс-релизе.

В Минобороны уточнили, что за сутки украинская армия потеряла 370 военнослужащих, 11 танков, 7 боевых машин пехоты, 3 бронетранспортера, 38 боевых бронированных машин, 9 автомобилей, 3 артиллерийских орудия, 3 миномета, пусковую установку РСЗО, зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска», 3 инженерные машины разграждения и мостоукладчик, а также 3 пункта управления БпЛА и склад боеприпасов.

По данным ведомства, в ходе отражения контрнаступления в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок ВСУ потеряли более 200 человек.

«Уничтожены восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и 30 боевых бронированных машин, а также три инженерные машины разграждения, мостоукладчик и другая техника», — отметили в Минобороны.

ВСУ вторглись в Курскую область в августе 2024 года, с тех пор в регионе идут бои. В начале декабря 2024 года президент России Владимир Путин назначил Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора региона вместо Алексея Смирнова. Во время прямой линии Путин заявил, что российские войска «точно совершенно» выбьют ВСУ из Курской области, но не назвал дату, объяснив это тем, что военные будут стараться успеть к назначенному сроку и перестанут считаться с потерями.

Всего за время боевых действий на Курском направлении, как отмечает ведомство, ВСУ потеряли:

более 58 230 военнослужащих,

348 танков,

251 боевую машину пехоты,

197 бронетранспортеров,

1 797 боевых бронированных машин,

1 853 автомобиля,

412 артиллерийских орудий,

46 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США,

18 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин,

106 станций РЭБ,

15 РЛС контрбатарейной борьбы,

пять РЛС ПВО,

37 единиц инженерной и другой техники, из них 17 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77,

девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Накануне Хинштейн в телеграм-канале заявил, что российские военные второй день отражают атаки украинских подразделений в приграничном регионе. За день до этого руководитель региона встретился с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым. Детали беседы Хинштейн раскрывать не стал, но обратил внимание на комментарии гражданских властей о действиях российских сил на фронте. Глава региона назвал такие сообщения «неправильными и даже недопустимыми».