Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринмают новые попытки прорыва в Курской области. Российские военные второй день отражают атаки украинских подразделений в приграничном регионе, дзаявил врио губернатора области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале. Что известно о ситуации в зоне боев в Курской области — в обзоре RTVI.
«Второй день наши воины отражают атаки украинских неонацистов на Курском направлении», — написал Хинштейн 6 января.
Накануне, 5 января, руководитель региона встретился с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым. Детали беседы Хинштейн раскрывать не стал, но обратил внимание на комментарии гражданских властей о действиях российских сил на фронте. Глава региона назвал такие сообщения «неправильными и даже недопустимыми».
Среди прочего Хинштейн обратился к местным жителям с просьбой воздержаться от самовольного возвращения в населенные пункты «серой зоны», а также призвал доверять только официальным источникам информации, указав на ежедневную сводку Министерства обороны.
В свою очередь в Минобороны 6 января сообщили, что ВС России «продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области». Как заявило ведомство, украинские войска «предприняли контратаку штурмовыми группами в направлении населенного пункта Большое Солдатское», а российские силы отразили попытку прорыва недалеко от хутора Бердин.
«В результате огневого поражения основные силы противника уничтожены на подступах к хутору Бердин», — говорится в сообщении ведомства.
Согласно сводке Минобороны, потери ВСУ составили свыше 150 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, 16 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения.
В то же время 6 января в курском оперштабе отчитались об уничтожении двух ракет ВСУ.
Днем ранее, 5 января, в Минобороны сообщило, что подразделения ВСУ попытались организовать контратаку около 9:00 утра по мск в направлении хутора Бердин. «Артиллерией и авиацией группировки войск «Север» нанесено поражение штурмовой группе ВСУ», — добавили в оборонном ведомстве.
Согласно сообщению телеграм-канала «Рыбарь», 5 января ВСУ атаковали сразу на нескольких направлениях в Курской области.
Что пишут военкоры
Об активизации украинских подразделений на Курском направлении в числе прочих сообщил военный волонтер Роман Алехин. Активизацию ВСУ на этом направлении он назвал «Курская битва 2.0», которая, по словам военкора, началась «от Суджи в сторону Большого Солдатского».
«По состоянию на 15.15 понедельника — «замешательство» продолжается. Или противник понял, что через Бердин не пройти и надо менять тактику. Тем временем, с завтрашнего дня у нас плюсовая температура, как минимум, неделю и наступать ВСУ будет уже гораздо сложнее», — написал Алехин 6 января.
ВСУ в ближайшее время предпримут новые попытки прорыва в Курской области, предполагает телеграм-канал «Два майора».
«Объясняется очередная авантюра противника тем, что Зеленскому нужно отчитаться на встрече формата «Рамштайн» (состоится 9 января 2025 года) перед десятками иностранных министров обороны», — считают авторы канала.
Телеграм-канал «Архангел спецназа» утверждает, что попытка прорыва ВСУ на Курском направлении может быть не основной и далеко не единственной подобной атакой.
«Следует ждать еще одного, а может и двух ударов более мощными силами. И с потерями ВСУ считаться не будут», — говорится в публикации.
Авторы «Рыбаря» считают, что атаки в направлении Большого Солдатского могут быть отвлекающими, а основной удар придется на другом участке.
Как пишет канал, в последнее время украинское командование перебрасывало дополнительные силы в Сумскую область для формирования ударной группировки, которая пока не была задействована в активных боевых действиях.
«Нельзя исключать и активизации противника на других участках. За две недели до инаугурации [избранного президента США] Дональда Трампа киевский режим стремится максимально привлечь внимание с целью добиться продолжения поддержки. Тем более, что на Донбассе дела у ВСУ идут неважно», — отмечает «Рыбарь».
Реакция США
Комментируя ситуацию в зоне боев в Курской области, госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Сеуле 6 января заявил, что Белый дом и администрация президента Джо Байдена, срок полномочий которого истекает в конце января, перед своим уходом хотят обеспечить Украине «максимально сильные позиции» на фронте, передает AFP.
«Их [ВСУ] позиция в Курске важна, поскольку, безусловно, она будет иметь значение в любых переговорах, которые могут состояться в следующем году», — приводит агентство слова Блинкена.
По его словам, если переговоры между Россией и Украиной состоятся, то Киеву потребуются определенные гарантии безопасности и рычаги давления.