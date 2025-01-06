Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринмают новые попытки прорыва в Курской области. Российские военные второй день отражают атаки украинских подразделений в приграничном регионе, дзаявил врио губернатора области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале. Что известно о ситуации в зоне боев в Курской области — в обзоре RTVI.

«Второй день наши воины отражают атаки украинских неонацистов на Курском направлении», — написал Хинштейн 6 января.

Накануне, 5 января, руководитель региона встретился с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым. Детали беседы Хинштейн раскрывать не стал, но обратил внимание на комментарии гражданских властей о действиях российских сил на фронте. Глава региона назвал такие сообщения «неправильными и даже недопустимыми».

Среди прочего Хинштейн обратился к местным жителям с просьбой воздержаться от самовольного возвращения в населенные пункты «серой зоны», а также призвал доверять только официальным источникам информации, указав на ежедневную сводку Министерства обороны.

В свою очередь в Минобороны 6 января сообщили, что ВС России «продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области». Как заявило ведомство, украинские войска «предприняли контратаку штурмовыми группами в направлении населенного пункта Большое Солдатское», а российские силы отразили попытку прорыва недалеко от хутора Бердин.

«В результате огневого поражения основные силы противника уничтожены на подступах к хутору Бердин», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно сводке Минобороны, потери ВСУ составили свыше 150 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, 16 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения.

В то же время 6 января в курском оперштабе отчитались об уничтожении двух ракет ВСУ.

Днем ранее, 5 января, в Минобороны сообщило, что подразделения ВСУ попытались организовать контратаку около 9:00 утра по мск в направлении хутора Бердин. «Артиллерией и авиацией группировки войск «Север» нанесено поражение штурмовой группе ВСУ», — добавили в оборонном ведомстве.

Согласно сообщению телеграм-канала «Рыбарь», 5 января ВСУ атаковали сразу на нескольких направлениях в Курской области.

Что пишут военкоры

Об активизации украинских подразделений на Курском направлении в числе прочих сообщил военный волонтер Роман Алехин. Активизацию ВСУ на этом направлении он назвал «Курская битва 2.0», которая, по словам военкора, началась «от Суджи в сторону Большого Солдатского».

«По состоянию на 15.15 понедельника — «замешательство» продолжается. Или противник понял, что через Бердин не пройти и надо менять тактику. Тем временем, с завтрашнего дня у нас плюсовая температура, как минимум, неделю и наступать ВСУ будет уже гораздо сложнее», — написал Алехин 6 января.

ВСУ в ближайшее время предпримут новые попытки прорыва в Курской области, предполагает телеграм-канал «Два майора».

«Объясняется очередная авантюра противника тем, что Зеленскому нужно отчитаться на встрече формата «Рамштайн» (состоится 9 января 2025 года) перед десятками иностранных министров обороны», — считают авторы канала.

Телеграм-канал «Архангел спецназа» утверждает, что попытка прорыва ВСУ на Курском направлении может быть не основной и далеко не единственной подобной атакой.

«Следует ждать еще одного, а может и двух ударов более мощными силами. И с потерями ВСУ считаться не будут», — говорится в публикации.

Авторы «Рыбаря» считают, что атаки в направлении Большого Солдатского могут быть отвлекающими, а основной удар придется на другом участке.