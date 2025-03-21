Крупные российские производители алкогольных настоек вынуждены будут скорректировать ассортимент из-за подорожания ягод на 30—40% и их дефицита, а потребители, предпочитающие этот вид напитков, с высокой долей вероятности начнут употреблять самодельные настойки, изготовленные дома из водки. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных экспертов и участников рынка.

О вероятном сокращении производства настоек накануне, 20 марта, на форуме Wine Expo заявили представители «Татспиртпрома» и Ladoga, объяснив намечающуюся тенденцию «ограниченным предложением» сырья (ягод). По их словам, экономически выгодно было бы отказаться от выпуска некоторых видов настоек, но производители продолжают их выпускать, чтобы сохранить ассортимент.

Секретарь гильдии «Алкопро» Андрей Московский отметил, что на протяжении пяти лет ассортимент настоек, производимых в России, постоянно растет параллельно спросу — и крупные компании выпускают по пять-семь наименований этого вида напитков. Продажи настоек с февраля 2024 года по начало 2025 года выросли на 21,4%, в денежном выражении — на 31,3%. Для баров настойки являются самым маржинальным продуктом: цена за рюмку в заведении сопоставима с розничной за бутылку.

В ноябре 2024 года, по данным Росалкогольтабакрегулирования, потребление алкоголя в России достигло максимального уровня за все время наблюдения (с 2017 года). В 2024 году продажи ликеро-водочных изделий (бальзамы, настойки) увеличились на 16,6%.

При этом в стране растет и само по себе потребление ягод. В частности, из-за подорожания какао-бобов ягодное сырье стали больше использовать кондитеры, пояснил глава Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. Отечественные производители культивируемых ягод (смородины, черноплодной рябины, крыжовника и клюквы) покрывают лишь малую долю потребностей рынка — менее 30% по свежим ягодам и до 10% по замороженным, а остальное импортируется, добавила генеральный директор ИА FruitNews Ирина Козий.

В целом, по словам директора центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрея Кучерова, самообеспеченность России ягодами не превышает 20%. В частности, в 2024 году в стране было выпущено 20,7 тысячи тонн замороженных ягод, а ввезено — более 140 тысяч тонн, в том числе из США и стран Западной Европы.

При этом цены на ягоды опережают инфляцию. По оценке бренд-бар-менеджера «Якитории» Андрея Захарова, ягоды подорожали на 30—40%, тогда как управляющий партнер The Last Bar Давид Автандилов заявил о росте на 40% и продолжающемся подорожании — в том числе на фоне падения производства плодовой продукции на 15% из-за погоды.

Быстро нарастить производство ягод невозможно, поскольку закладка насаждений обходится дорого — до 3—5 млн рублей за гектар в открытом грунте и свыше 30 млн рублей за гектар в туннельных теплицах, тогда как период окупаемости этих инвестиций достигает шести-восьми лет. Кроме того, добавила Ирина Козий, расширить выпуск плодовой продукции помешает дефицит кадров: например, на уборку гектара клубники потребуется 20-30 работников.