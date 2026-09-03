Министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что сборная РФ допущена к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе и уже готовится к выступлению. Об этом он рассказал в интервью «Известиям» в рамках Восточного экономического форума.

По словам министра, спортивная дипломатия сейчас находится в активной фазе.

«Есть с кем говорить, есть о чем говорить, и будем за нашу сборную биться», — сказал Дегтярёв.

Он отметил, что США заинтересованы в участии России, поскольку без нее уровень соревнований снижается.

«Какие соревнования без России? Конкуренция ниже, фейковые чемпионы никому не нужны. Без нас любые соревнования рождают фейковых чемпионов», — подчеркнул министр.

Дегтярёв также обратился к критикам из Скандинавии — Швеции, Норвегии и Финляндии, которые выступают против допуска российских спортсменов.

«Они же сами себя унижают. Они не настоящие чемпионы, они в душе это знают, и мы им постоянно на это указываем. Ребята, без нас вы фейковые», — сказал он.

Накануне Дегтярёв сообщил, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила российских лыжников к международным турнирам в нейтральном статусе начиная с нового сезона. Ранее аналогичный статус получили российские гимнасты и спортсмены по водным видам спорта.