Российские лыжники смогут участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе с предстоящего сезона. Об этом сообщил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев со ссылкой на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Уже принято первое решение по дорожной карте возвращения наших лыжников. Они с этого сезона у нас возвращаются под эгидой FIS. Пока в нейтральном статусе. Но это большой шаг вперед», — сказал Дегтярев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Россияне допущены к турнирам по лыжным гонкам, горным лыжам, прыжкам на лыжах с трамплина, лыжному двоеборью, фристайлу, сноуборду и фрирайду, уточнил министр в своем телеграм-канале.

«Следующим должно стать полноценное возвращение российских лыжников и сноубордистов на международные соревнования под национальным флагом и с гимном», — заявил он.

Дегтярев не согласился с заявлениями оппонентов о том, что российских атлетов отстраняют из соображений безопасности. В водных видах спорта россиян «встречают, трибуны поддерживают», отметил глава Минспорта, выразив уверенность, что теплый прием ждет и лыжников.

В 2022 году российские лыжники были отстранены от участия в международных соревнованиях в связи с военной операцией на Украине. В конце 2025 года Спортивный арбитражный суд разрешил спортсменам из РФ участвовать в зимних Олимпийских играх в нейтральном статусе, а в Паралимпиаде ― под национальным флагом.

В лыжных видах спорта Россию на Играх-2026 в Италии представляли лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также горнолыжники Семен Ефимов и Юлия Плешкова. Ни один из них не смог завоевать медали. Ближе всех к призовым местам оказался Коростелев, занявший четвертое место в скиатлоне и пятое — в марафоне.

На Паралимпийских играх российские лыжники и горнолыжники ― Анастасия Багиян, Иван Голубков, Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев ― получили восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.