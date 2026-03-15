Горнолыжник Алексей Бугаев принес сборной России восьмое золото на Паралимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия), победив в слаломе. Теперь он четырехкратный паралимпийский чемпион.

Его результат составил 1 минута 28,55 секунды. На втором месте — новозеландец Адам Холл (отставание 2,83 секунды), третьим стал швейцарец Робин Кюш (+3,18).

До этого Бугаев, участвующий в соревнованиях спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, взял бронзу в скоростном спуске и в гигантском слаломе. Он последним из россиян завершил выступление в Италии.

До этого, 15 марта, россияне получили еще две золотые медали. Одна из них — лыжница Анастасия Багиян, которая участвует в категории NS1, где выступают атлеты с нарушением зрения.

Она завоевала золотую медаль в гонке на 20 км с раздельным стартом, показав результат 43 минуты 59,1 секунды. На втором месте оказалась Симона Бубенчикова (Чехия), на третьем — Ван Юэ (Китай).

Россиянка стала трехкратной паралимпийской чемпионкой. До этого на Паралимпиаде в Италии она одержала победу в гонке на 10 км с раздельным стартом и заняла первое место в спринте.

До этого золотую (шестую) медаль России принес лыжник Иван Голубков. Он победил в гонке на 20 км с раздельным стартом в положении сидя. Спортсмен стал двукратным чемпионом — до этого он победил на дистанции 10 км.

Голубков выступал в категории LW11.5, где соревнуются спортсмены с серьезными нарушениями функций ног. В этот раз дистанцию он прошел за 51 минуту 55,0 секунды.

Вторым финишировал китаец Мао Чжунъу, а третьим стал итальянец Джузеппе Ромеле. Их результаты составили 52.45,8 и 53.17,1 соответственно.

Голубков является 9-кратным обладателем Кубка мира, 6-кратным чемпионом мира среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (2022), многократным победителем и призером чемпионатов России, чемпионом Зимних игр паралимпийцев (2022) и заслуженным мастером спорта России (2022).

Голубков родился в Инте (Республика Коми) с врожденной патологией нижних конечностей. До пяти лет находился в Доме ребенка, затем жил в Кочпонском психоневрологическом интернате в Сыктывкаре.

Паралимпийские игры 2026 года, которые проходят в Милане и Кортина-д’Ампеццо, завершаются сегодня, 15 марта. В соревнованиях участвовали шесть российских спортсменов. Впервые с 2014 года они выступали под национальной символикой — с флагом и гимном.

По данным Паралимпийского комитета, у сборной России 12 медалей — восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые. Она заняла третье место в медальном зачете. Лидером оказался Китай, на втором месте — США.

Первое золото для команды завоевала горнолыжница Варвара Ворончихина в супергиганте. Потом Багиян взяла две золотые награды — в гонке на 10 км с раздельным стартом и в спринте. 14 марта Ворончихина вновь стала чемпионкой Паралимпиады, выиграв соревнования в слаломе.

Кроме того, Ворончихина принесла сборной России серебряную медаль в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске. Еще одну бронзовую награду в этой дисциплине завоевал Бугаев.