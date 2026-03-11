Российская лыжница Анастасия Багиян победила гонке на 10 километров с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпийских играх 2026 года в Италии, следует из соревновательной таблицы. Это второе золото для спортсменки и четвертое для российской сборной в рамках соревнований.

Багиян с ведущим лыжником Сергеем Синякиным преодолела дистанцию за 29 минут 39,7 секунды, заняв первое место. Серебро взяла спортсменка из Чехии Симона Бубенчикова (31 минута 59,1 секунды), а бронзу — немка Леони Мария Вальтер (35 минут 30,8 секунды).

10 марта Багиян выиграла спринтерскую гонку с результатом 3 минуты 16,1 секунды. Второе и третье места заняли немецкие лыжницы Леони Мария Вальтер и Линн Кацмайер с отставанием от первого места в 8,6 секунды и 9,2 секунды.

24-летняя Багиян выступает за российскую паралимпийскую сборную с 2021 года. Ее сопровождающий спортсмен — лыжник Сергей Синякин.

В 15 лет она потеряла зрение, после чего смогла заниматься спортом — до этого момента врачи запрещали активные физические нагрузки, чтобы не ухудшить состояние. С 17 лет Багиян начала тренироваться в спортивно-адаптивной школе паралимпийского резерва.

С 2019 года спортсменка вошла в состав сборной Пермского края по лыжным гонкам среди спортсменов с нарушением зрения. В январе 2022 года выступала на чемпионате мира Международного паралимпийского комитета (МПК) по лыжным гонкам в спринте, где завоевала бронзу.

В феврале того же года должна была принять участие в Паралимпийский играх в Китае, однако пропустила соревнования из-за отстранения российских и белорусских спортсменов.

В январе 2026 года Багиян одержала победу на этапе Кубка мира по паралимпийским лыжным гонкам, что позволило ей отобраться на Паралимпиаду. Она стала одной из шести российских спортсменов, которые получили допуск к соревнованиям.

Первую золотую медаль для России на Играх 2026 года взяла горнолыжница Варвара Ворончихина, одержавшая победу в супергиганте в классе LW6/8-2 (поражение части руки). Результат составил 1 минуту 15,6 секунд.

Еще одно золото российской сборной принес лыжник Иван Голубков, который выступает в классе LW11.5 (поражение нижних конечностей туловища). Он пришел первым в гонке с раздельным стартом на 10 километров в положении сидя, преодолев дистанцию за 24 минуты 5,8 секунды.

Кроме того, у российской сборной есть две бронзовые медали, которые завоевали Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев — обе в скоростном спуске.