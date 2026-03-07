Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала бронзу в скоростном спуске на XIV Паралимпийских зимних играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Она стала первой россиянкой, завоевавшей медаль на этих Играх.

23-летняя спортсменка выступала в категории стоя (LW6 — спортсмены с поражением одной верхней конечности) и показала результат 1 минута 24,47 секунды.

Золото завоевала шведка Эбба Аарше с результатом 1:22,00 — она стала трехкратной паралимпийской чемпионкой. Серебро досталось француженке Орели Ришар, отставшей от победительницы на 1,71 секунды. Россиянка уступила шведке 2,47 секунды.

Ворончихина — двукратная чемпионка мира и победительница нескольких этапов Кубка мира. Паралимпийский комитет России поздравил спортсменку и тренерский штаб с наградой.

Для российских параатлетов эта Паралимпиада особенная: впервые за 12 лет они выступают под национальным флагом и с гимном страны. После домашних Игр в Сочи-2014 сборную отстранили в 2016 году из-за допингового скандала, в 2022-м — из-за ограничений, введенных в связи с началом СВО. В промежутке россияне выступали в усеченном составе и в нейтральном статусе.

Всего в Играх, которые проходят с 6 по 15 марта, участвуют шестеро российских параатлетов в трех видах спорта. В скоростном спуске стоя среди мужчин Россию представляет Алексей Бугаев.