Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золото на Паралимпиаде в Италии. Это первая золотая медаль в активе сборной России.

Ворончихина одержала победу в супергиганте в классе LW6/8-2 (поражение части руки). Ее результат — 1 минута 15,6 секунды.

7 марта Ворончихина принесла сборной России первую медаль на Паралимпиаде, завоевав бронзу в скоростном спуске. В тот же день российский горнолыжник Алексей Бугаев получил медаль аналогичного достоинства, также в скоростном спуске.

Варвара Ворончихина — двукратная чемпионка мира и победительница нескольких этапов Кубка мира.

Российские спортсмены на Паралимпиаде впервые с 2014 года выступают с национальной символикой.