Российская лыжница Анастасия Багиян одержала победу в спринтерской гонке среди спортсменов с нарушением зрения на зимних Паралимпийских играх в Италии. Об этом сообщает «Интерфакс».

В финале спринта 24-летняя Багиян, чьим ведущим спортсменом был Сергей Синякин, показала результат 3 минуты 16,1 секунды. Второе и третье места заняли немецкие лыжницы Леони Мария Вальтер и Линн Кацмайер (отставание от лидера — 8,6 секунды и 9,2 секунды), четвертое место досталось спортсменке из Китая Цун Цзихун (отставание — 14,1 секунды).

В интервью «Комсомольской правде» перед гонкой тренер лыжницы Алексей Турбин рассказал, что пока у Багиян сохранялось остаточное зрение, врачи запрещали нагрузки, чтобы не ухудшить состояние. Лишь после полной потери зрения в 15 лет ей разрешили заниматься спортом, а с 17 лет она начала тренироваться в спортивно-адаптивной школе паралимпийского резерва.

В 2019 году Багиян вошла в состав сборной команды Пермского края по лыжным гонкам среди спортсменов с нарушением зрения. В 2022 году она завоевала бронзу на чемпионате мира МПК по лыжным гонкам. В январе 2026 года Багиян одержала победу в гонках на дистанции 10 км, а также в смешанной эстафете на Кубке мира в Германии.

В 2022 году россиянка должна была принять участие в Паралимпийских играх в Пекине, однако перед началом соревнований Международный паралимпийский комитет отстранил от игр российских и белорусских спортсменов.

Первую золотую медаль для России на Паралимпиаде в Италии завоевала 23-летняя горнолыжница Варвара Ворончихина. Она одержала победу в супергиганте среди женщин, выступающих стоя (класс LW6/8-2 — поражение части руки), с результатом 1 минута 15,6 секунды.

Во время церемонии награждения Ворончихиной на Паралимпиаде впервые за 12 лет прозвучал гимн России, также был поднят национальный флаг.

Ранее Ворончихина и российский горнолыжник Алексей Бугаев завоевали бронзовые награды в скоростном спуске. 10 марта Бугаев упустил медаль в суперкомбинации, хотя шел на золото. Он лидировал после супергиганта, но упал в слаломе. Спортсмен выступает в классе LW6/8-2 (поражение части руки).