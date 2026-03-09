Гимн РФ впервые за 12 лет прозвучал на Паралимпиаде во время церемонии награждения российской горнолыжницы Варвары Ворончихиной, завоевавшей первую золотую медаль для сборной России.

Во время исполнения гимна Ворончихина не смогла сдержать слез. Также был поднят флаг России.

9 марта Варвара Ворончихина завоевала первое для России золото Паралимпиады-2026. Она одержала победу в супергиганте среди женщин, выступающих стоя (класс LW6/8-2 — поражение части руки). Результат россиянки — 1 минута 15,6 секунды. До этого Ворончихина и еще один российских горнолыжник Алексей Бугаев завоевали бронзовые награды в скоростном спуске.

Гимн России прозвучал на Паралимпиаде впервые с 2014 года, когда соревнования проходили в Сочи. На летние Паралимпийские игры 2016 года россиян не допустили из-за допингового скандала, от Игр-2022 в Пекине их отстранили из-за военных действий на Украине. На Паралимпиадах в 2018-м и в 2024-м российские спортсмены участвовали в нейтральном статусе, на Играх-2020 в Токио — под флагом Паралимпийского комитета России (ПКР).

На Паралимпиаде-2026, которая проходит в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта, россияне впервые за 12 лет выступают с национальной символикой, под флагом и гимном России. На соревнования в Италии смогли отправиться только шесть российских паралимпийцев, получивших специальные приглашения.

Осенью 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) восстановил Паралимпийский комитет России в правах.