Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) полностью восстановила членство Паралимпийских комитетов России и Беларуси. Права обеих организаций были приостановлены в 2023 году из-за «нарушения <…> конституционных обязательств по членству», отмечает МПК.

Голосование проходило в Сеуле, в нем приняли участие более 160 членов МПК. Сначала был вынесен вопрос о полном отстранении российского комитета, а затем — о продлении срока действия частичного отстранения. Оба раза большинство делегатов проголосовали против.

За восстановление членства Паралимпийского комитета России (ПКР) проголосовал 91 делегат, против — 77, воздержались — восемь. За возвращение прав Паралимпийскому комитету Беларуси проголосовали 103 делегата, против — 63, воздержались — десять.

В ПКР принятое генассамблеей МПК решение назвали «важным вкладом в развитие международного паралимпийского движения и примером того, что права спортсменов должны защищаться без дискриминации по национальному и политическому признакам». Теперь российские и белорусские паралимпийцы смогут выступать со своими флагом, гимном и другими национальными атрибутами.

Ограничения в отношении Паралимпийского комитета России были введены после начала военной операции на Украине. До этого российские спортсмены были отстранены от участия в зимней Паралимпиаде-2022.

«Будем болеть»

Глава ПКР Павел Рожков в разговоре с «Матч ТВ» назвал восстановление членства ПКР в Международном паралимпийском комитете победой российского паралимпийского движения, которая стала возможна «благодаря совместным усилиям».

«[Это] показатель, что мы добросовестно и терпеливо исполняли свои обязательства как перед российским, так и перед международным паралимпийским движением. <…> Сейчас перед нами стоит задача как можно быстрее решить организационные вопросы по возвращению российского гимна и флага на соревнования, проводимые под эгидой МПК и продолжать активно работать с другими федерациями для обеспечения полноценного участия наших паралимпийцев», — сказал он.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что восстановление членства ПКР и МПК — «прекрасная и долгожданная новость». Он поблагодарил Международный паралимпийский комитет за принятие этого решения и подчеркнул важность того, что оно принято заблаговременно.

«Спортсмены спокойно могут готовиться и отбираться на Паралимпийские игры. Страна их увидит без всякого сомнения. Будем болеть», — отметил Губерниев.