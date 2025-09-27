Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) полностью восстановила членство Паралимпийских комитетов России и Беларуси. Права обеих организаций были приостановлены в 2023 году из-за «нарушения <…> конституционных обязательств по членству», отмечает МПК.
Голосование проходило в Сеуле, в нем приняли участие более 160 членов МПК. Сначала был вынесен вопрос о полном отстранении российского комитета, а затем — о продлении срока действия частичного отстранения. Оба раза большинство делегатов проголосовали против.
За восстановление членства Паралимпийского комитета России (ПКР) проголосовал 91 делегат, против — 77, воздержались — восемь. За возвращение прав Паралимпийскому комитету Беларуси проголосовали 103 делегата, против — 63, воздержались — десять.
В ПКР принятое генассамблеей МПК решение назвали «важным вкладом в развитие международного паралимпийского движения и примером того, что права спортсменов должны защищаться без дискриминации по национальному и политическому признакам». Теперь российские и белорусские паралимпийцы смогут выступать со своими флагом, гимном и другими национальными атрибутами.
Ограничения в отношении Паралимпийского комитета России были введены после начала военной операции на Украине. До этого российские спортсмены были отстранены от участия в зимней Паралимпиаде-2022.
«Будем болеть»
Глава ПКР Павел Рожков в разговоре с «Матч ТВ» назвал восстановление членства ПКР в Международном паралимпийском комитете победой российского паралимпийского движения, которая стала возможна «благодаря совместным усилиям».
«[Это] показатель, что мы добросовестно и терпеливо исполняли свои обязательства как перед российским, так и перед международным паралимпийским движением. <…> Сейчас перед нами стоит задача как можно быстрее решить организационные вопросы по возвращению российского гимна и флага на соревнования, проводимые под эгидой МПК и продолжать активно работать с другими федерациями для обеспечения полноценного участия наших паралимпийцев», — сказал он.
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что восстановление членства ПКР и МПК — «прекрасная и долгожданная новость». Он поблагодарил Международный паралимпийский комитет за принятие этого решения и подчеркнул важность того, что оно принято заблаговременно.
«Спортсмены спокойно могут готовиться и отбираться на Паралимпийские игры. Страна их увидит без всякого сомнения. Будем болеть», — отметил Губерниев.
Зимние Паралимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 15 марта 2026 года в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.
Несмотря на решение МПК, на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит с 27 сентября по 5 октября в Нью‑Дели, россияне появятся в нейтральном статусе, пишет «Матч ТВ». В ПКР это объяснили тем, что оперативно внести все необходимые изменения в протокол невозможно.