Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала золотую медаль Паралимпиады в слаломе и стала двукратной чемпионкой Игр в Италии.

Результат россиянки по итогам двух попыток — 1 минута 26,95 секунды. Она представляет паралимпийский класс LW6/8-2 (поражение части руки).

Ворончихина шла второй после первой попытки, уступая только шведке Эббе Орсйо. Во второй попытке Орсйо не смогла финишировать.

Серебро завоевала китаянка Чжу Вэньцзин. Бронзовым призером стала канадка Микаэла Госселин.

Теперь 23-летняя Ворончихина — двукратная чемпионка Паралимпиады-2026. Ранее она завоевала золото в супергиганте, серебро в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске.

Всего в активе российской сборной пять золотых, одна серебряная и три бронзовые медали. В общем медальном зачете Россия занимает пятое место.