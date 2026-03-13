Спортсмены российской сборной на Паралимпийских играх в Италии вне зависимости от результатов получат по 1 млн рублей. Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Материальную поддержку россиянам окажет партнер ПКР — букмекерская компания Fonbet.

«В рамках благотворительной программы «ДоброFON» каждому члену нашей сборной будет выплачено по одному миллиону рублей, и особенно важно, что это поощрение не зависит от занятого места или итогового результата», — заявил Рожков.

Рожков отметил, что в 2022 году, когда спортсменов из России отстранили от участия в Паралимпиаде в Пекине, компания направила национальной сборной свыше 54 млн рублей.

Средства получат все российские спортсмены, участвующие в Паралимпийских играх в Италии — горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков, Анастасия Багиян и ее ведущий спортсмен Сергей Синякин, а также парасноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года проходят с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Всего разыгрывается 79 комплектов медалей.

По состоянию на утро 13 марта сборная России занимает четвертое место в медальном зачете (четыре золотых медали, одна серебряная, две бронзовые).

Первое золото для сборной России выиграла горнолыжница Варвара Ворончихина в супергиганте. Лыжница Анастасия Багиян завоевала две золотых медали в гонке на 10 км с раздельным стартом и в спринте. Лыжник Иван Голубков пришел первым в финальной гонке с раздельным стартом на 10 километров в положении сидя.

Ворончихина также принесла российской сборной серебряную медаль в гигантском слаломе и бронзу в скоростном спуске. Еще одну бронзу в той же категории завоевал Алексей Бугаев.

Первое место в медальном зачете занимает Китай (10 золотых медалей, 7 серебряных, 10 бронзовых), на втором — США (6 золотых медалей, 5 серебряных, 3 бронзовых), на третьем расположилась Австрия (5 золотых медалей, 1 серебряная, 2 бронзовые).