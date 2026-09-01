Участие российских спортсменов в Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе отвечает интересам США, поскольку повысит конкуренцию и принесет дополнительные рекламные доходы. Об этом министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил обозревателю «Известий» Виктору Синеоку.

«У нас исторический шанс туда поехать в [составе] национальной сборной, и американцам это интересно однозначно, потому что выше конкуренция, больше зрелища, больше рекламных денег. Американцы умеют и считать деньги, и хотят, чтобы мы там выступили», — сказал Дегтярёв.

По словам министра, российская сторона регулярно обсуждает с представителем президента США по глобальному сотрудничеству Паоло Дзамполли вопросы деполитизации спорта. Переговоры с американской стороной пока продолжаются.

«Делами доказывать будем. Вот МОК никто не верил, что Россию восстановят 7 июля. Все комментаторы сломали языки, спотыкались, бежали, чтобы доказать, что у нас ничего не выйдет. Видите, решение есть, поэтому и здесь так тихо, дипломатично будем вести переговоры», — отметил Дегтярёв.

Утром 1 сентября в Бишкеке Дегтярёв встретился с Дзамполли на полях VI Всемирных игр кочевников. Одной из тем переговоров стало возможное участие российских спортсменов в Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе.