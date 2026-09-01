Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев встретился с Паоло Дзамполли, спецпосланником президента США Дональда Трампа по глобальному партнерству. Встреча прошла в Бишкеке во время VI Всемирных игр кочевников.

Как сообщил Дегтярев, лейтмотивом встречи стали Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 2028 году, к которым «российские спортсмены активно готовятся».

«С Паоло Дзамполли мы используем любую возможность для переговоров и поиска точек соприкосновения, чтобы очистить спорт от политики. <…> Конструктивный диалог идет», — говорится в сообщении.

О начале подготовки российских спортсменов к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе Дегтярев сообщил в июле. Он отметил, что в этом году пройдут отборы в 22 спортивных категориях. Самой сложной он назвал ситуацию с футболом, в то время как по остальным командным видам спорта уже фиксируется позитивный процесс.

Дегтярев обратил внимание, что участие в Играх под национальным флагом и победа на таком уровне важны не только сами по себе, но и с точки зрения развития спорта в России, так как крупные успехи влекут за собой приток детей в спортивные секции.