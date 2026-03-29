Россия в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр, заявил президент Владимир Путин. Об этом говорится в поздравительной телеграмме главы государства по случаю 115-летия Олимпийского комитета России (ОКР), опубликованной на сайте Кремля 29 марта.

«Подчеркну, Россия и в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр, готова вносить свой вклад в сбережение подлинных идеалов олимпизма», — сказано в тексте обращения.

Путин отметил, что страна была в числе учредителей Международного олимпийского комитета (МОК). Начиная с 1900 года, Россия участвовала в возрожденных Олимпийских играх, говорится в телеграмме.

Страна дважды принимала Игры у себя — в 1980 году в Москве и в 2014 году в Сочи, напомнил Путин. По его словам, оба раза Олимпийские игры были проведены «на высочайшем организационном и творческом уровне», и это признавали в МОК.

ОКР вносит уникальный вклад в развитие спорта высших достижений в России и подготовку олимпийцев, продвигает ценности здорового образа жизни, а также укрепляет международные гуманитарные связи, указал президент.

В середине марта Путин на совещании с членами правительства заявил, что Международному олимпийскому комитету пора перестать «заниматься фокусами» и использовать международный спорт в качестве «инструмента политической борьбы». МОК следует вернуться к принципам, заложенным основателем современного олимпизма Пьером де Кубертеном, согласно которым спорт должен объединять мир и способствовать разрешению конфликтов, а не усугублять их, сказал глава государства. «Будем надеяться, что так оно и будет в ближайшее время», — добавил президент.

После начала военной операции на Украине в 2022 году МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях. Большинство организаций последовали этим рекомендациям. Весной 2023-го МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов к турнирам исключительно в нейтральном статусе, но только тех, кто представляют одиночные виды спорта, и при условии, что они не поддерживают боевые действия и не связаны с вооруженными силами.

На Олимпийских играх в 2024 и 2026 годах в нейтральном статусе было допущено ограниченное количество российских и белорусских атлетов. На зимней Олимпиаде-2026 в Италии Россию представляли 13 спортсменов. По итогам соревнований страна завоевала одну серебряную медаль, повторив антирекорд летних Игр-2024 в Париже. Единственное серебро для сборной России завоевал Никита Филиппов в новой для программы ОИ дисциплине ски-альпинизм

После того, как осенью 2025 года МОК восстановил в правах Паралимпийский комитет России, на Паралимпиаду-2026 были допущены шесть российских спортсменов. Впервые с 2014 года они выступали под национальной символикой — с флагом и гимном. Всего российские параатлеты завоевали 12 медалей — восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые. Россия заняла третье место в медальном зачете Паралимпийских игр, уступив занявшему первое место Китаю и США.

В декабре 2025 года МОК снял ограничения на участие российских спортсменов в юношеских турнирах.