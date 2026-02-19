Российский ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную медаль в спринте на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Для сборной России эта награда стала первой на Играх 2026 года. 23-летний спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 35,55 секунды, уступив 1,52 секунды победителю — испанцу Ориолю Кардоне Колю. Третье место занял француз Тибо Ансельме с отставанием 2,31 секунды. Соревнования проходили в Бормио в условиях сильного снегопада.

Российский спортсмен в своем телеграм-канале поделился эмоциями после завоевания серебряной медали.

«Ну что, ребят, мужик сказал, мужик сделал, вот она — медаль. Кто там не верил мне в прошлом сезоне? Вот так вот делаются вещи. Легендарная тема», — произнес Филипов на видео, демонстрируя свою награду.

Ски-альпинизм дебютирует в олимпийской программе. Этот вид спорта объединяет элементы альпинизма, беговых и горных лыж. Спортсмены поднимаются в гору на лыжах или бегом, неся на себе снаряжение, а затем спускаются по естественному рельефу. Трасса спринта имеет протяженность 610 метров с перепадом высот 70 метров. В женском спринте золото завоевала швейцарка Марианна Фаттон, серебро — француженка Эмили Арроп, бронзу — испанка Ана Алонсо Родригес.

Никита Филиппов родился в Петропавловске-Камчатском, ему 23 года. Он является единственным российским спортсменом, прошедшим квалификацию на Олимпиаду в ски-альпинизме. В его активе 23 победы на чемпионатах России.

В январе 2026 года Филиппов дважды становился бронзовым призером на этапах Кубка мира во французском Куршевеле и испанском Бой-Тауле — это его первые награды на международных стартах такого уровня. На чемпионате мира 2025 года он показал седьмой результат в вертикальной гонке и 25-й в спринте.

Всего на Олимпиаде в Италии выступают 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Медальные перспективы сохраняют фигуристка Аделия Петросян, которой 19 февраля предстоит произвольная программа, конькобежка Анастасия Семенова (масс-старт 21 февраля), лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева (марафоны 21 и 22 февраля). Игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо завершатся 22 февраля.