В Италии завершились XXV зимние Олимпийские игры. Россия, которую представляли всего 13 спортсменов в нейтральном статусе, завоевала одну серебряную медаль, повторив антирекорд летней Олимпиады в Париже. Как прошли соревнования для россиян — в материале RTVI.

Первое место в общем медальном зачете досрочно выиграла Норвегия, представители которой завоевали 41 награду (18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых медалей).

На втором месте — США с 33 наградами (12 золотых, 12 серебряных, 9 бронзовых). Американцы в том числе впервые за 46 лет взяли золото в хоккее, обыграв в финале сборную Канады. Для сборной США по хоккею это третья золотая медаль в истории.

На третьем месте расположились Нидерланды с 20 медалями (10 золотых, 7 серебряных, 3 бронзовых). Хозяйка Олимпиады Италия — на четвертой позиции (30 медалей, из них 10 золотых, 6 серебряных, 14 бронзовых).

Итоги России

Россию на зимних Играх в Кортина-д’Ампеццо представляла самая малочисленная делегация с начала XX века — всего 13 человек. В предыдущей зимней Олимпиаде в Пекине участвовало 212 российских спортсменов. Олимпийский опыт до этого был только у горнолыжницы Юлии Плешковой, остальные атлеты стали дебютантами Игр.

Россияне соревновались в шести индивидуальных видах спорта:

— фигурное катание: Петр Гуменник, Аделия Петросян;

— лыжные гонки: Савелий Коростелев, Дарья Непряева;

— горнолыжный спорт: Семен Ефимов, Юлия Плешкова;

— ски-альпинизм: Никита Филиппов;

— конькобежный спорт: Анастасия Семенова, Ксения Коржова;

— шорт-трек: Иван Посашков, Алена Крылова;

— санный спорт: Павел Репилов, Дарья Олесик.

Единственную медаль — серебряную — для России завоевал Никита Филиппов в новой для программы ОИ дисциплине ски-альпинизм. В финале спринта спортсмен показал результат 2 минуты 35,55 секунды, уступив 1,52 секунды победителю — испанцу Ориолю Кардоне Колю. Свою награду Филиппов прокомментировал словами: «Мужик сказал — мужик сделал».

Министр спорта России Михаил Дегтярев после успеха Филиппова объявил, что ему будет присвоено звание заслуженного мастера спорта.

Фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян заняли на Олимпиаде шестые места. В сумме за короткую и произвольную программу Гуменник получил 271,21 балла — это его лучший результат в сезоне. Спортсмен выполнил в своей программе пять четверных прыжков.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала судейство «безобразным». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сославшись на свою жену, олимпийскую чемпионку Татьяну Навку, выразил мнение, что Гуменник мог быть в тройке лидеров «при ином отношении судей».

Сам фигурист пояснил, что на международных соревнованиях судьи оценивают «не только конкретный прокат, а еще и все предыдущие, твой рейтинг, бэкграунд, стабильность, то, как ты обычно катаешься».

Аделия Петросян по итогам двух прокатов получила 214,53 балла. В произвольной программе она упала при выполнении четверного тулупа.

Российские лыжники остались без олимпийских медалей впервые в истории. Савелий Коростелев занял четвертое место в скиатлоне и пятое в лыжной гонке на 50 км (масс-старт).

В марафоне он шел четвертым после тройки лидеров — норвежцев, но на последнем круге его опередил француз Тео Шели. Коростелев назвал эту гонку самой сложной в своей жизни, отметив, что «умер» после нее.

Коростелев также запомнился на Олимпиаде фразой «Ни гондонов, ни смартфонов». Так лыжник прокомментировал нехватку бесплатных презервативов в олимпийской деревне и тот факт, что российские олимпийцы не получили в подарок обещанные организаторами Игр смартфоны Samsung. После высказывания Коростелева российская порноактриса Мэри Рок пообещала устроить 16-часовой секс-марафон с участием лыжника, если он займет призовое место в марафоне на 50 км. «За такое веселое начало дня и медиавыхлоп еще я в должниках останусь», — ответил Коростелев.

Результаты остальных российских олимпийцев оказались далеки от призовых мест.

Лыжница Дарья Непряева в масс-старте классическим стилем на 50 км пришла 11-й, но ее дисквалифицировали, поскольку спортсменка на пит-стопе заехала в чужой бокс и надела лыжи немки Катарины Хеннинг. Позже россиянка объяснила, что не перепутала боксы, а была уверена, что выступает под номером 12 (в действительности 14).

«У Савелия [Коростелева] был 12-й номер, видимо, подумала о нем. <…> Я была уверена, что у меня тоже 12-й номер, поэтому не было никаких сомнений, когда я заехала в бокс и переодела лыжи», — рассказала Непряева.

По словам лыжницы, ее охватила паника, когда во время гонки она осознала свою ошибку. Девушка извинилась перед Хеннинг и призналась, что ей «очень стыдно».

Россияне, сменившие спортивное гражданство

Более 30 выходцев из России на Олимпиаде выступали за сборные других стран. Больше всего россиян, сменивших спортивное гражданство, было представлено в фигурном катании — 18.

Медали завоевали только двое: конькобежец Владимир Семирунний (Польша, серебро на дистанции 10 тыс. м) и Анастасия Метелкина (Грузия, серебро в парном катании с Лукой Берулавой). Медаль фигуристов стала для Грузии первой в истории наградой на зимних Олимпийских играх.

Фигуристы Мария Павлова и Алексей Святченко, выступавшие в спортивных парах за Венгрию, стали четвертыми.

Тренеры и чемпионы об итогах Олимпиады

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова

Я много раз была на Олимпийских играх, выигрывала их семь раз — мои спортсмены. Мне кажется, что эти Олимпийские игры были слабее, чем все то, что я видела за всю свою жизнь. Может быть, из-за того, что там не было нас — русских. Но это большая несправедливость, так не может быть вообще.

Спортивный комментатор, советник министра спорта Дмитрий Губерниев

Никто из российских спортсменов не огорчил своим выступлением на Олимпиаде. Поздравляем Никиту Филиппова, но каждый боролся так, как готов.

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова

Нельзя говорить, насколько для нас была удачной эта Олимпиада. Это очень философский вопрос: у нас там были индивидуальные спортсмены. <…> Вообще мы понимаем, что ребята поехали, потому что нельзя было давать возможность другим странам говорить, что в России спорта больше нет. Они так теперь не скажут, они всё увидели. Ребята подрастут и с этим опытом еще составят конкуренцию! Медалей не было, но они были близки, не так далеко от них.

Биатлонист, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев

Эту зимнюю Олимпиаду можно назвать худшей в истории для России. Без всякого сомнения! Наших спортсменов не допустили до Олимпийских игр, а они еще и в нейтральном статусе выступали. Это катастрофа, на самом деле.

Для нас это сожаление, а позор — это международному олимпийскому движению. Даже я бы уточнил: не всему международному олимпийскому движению, а [бывшему президенту МОК] господину Томасу Баху. Это тот вредитель, который положил начало разрушению олимпийского движения.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин

Не стоит внутри страны выставлять заоблачные баллы. Понимаю, что мы любим и поддерживаем своих спортсменов, но не таким образом. Мне кажется, так мы делаем только хуже: закрываем глаза на недокруты, на недостаточную скорость и при этом ставим чуть ли не десятки за компоненты. Надо снять розовые очки и готовить наших спортсменов к тому, что на международных стартах все будет именно так, а не с десятками.

Призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая

Впечатления [от Олимпиады] неоднозначные, потому что как-то очень много громких травм и отсутствие огромного количества наших спортсменов <…>. Конечно, внутренняя боль присутствует. <…> Осадочек остался. <…> Наша радость, что мы вообще поехали и мы заявили о себе. Очень хочется, чтобы было продолжение.