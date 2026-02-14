На Олимпиаде в Милане разыграли медали в мужском одиночном катании. Победителем турнира стал 21-летний Михаил Шайдоров из Казахстана, он выиграл золото с результатом 291,58 балла. На втором месте расположился японец Юма Кагияма, который набрал 280,06 балла. Бронзу завоевал еще один спортсмен из Японии Сун Сато (274.90 балла).

Михаил Шайдоров стал первым олимпийским чемпионом по фигурному катанию из Казахстана. Портал Olympics отмечает, что в произвольной программе он показал «самый сложный прыжковый контент», но золото стало сенсацией и для самого спортсмена. После победы он опубликовал в своих соцсетях фотографию с флагом Казахстана и сопроводил ее строчкой из песни рэпера Скриптонита (Адиля Жалелова): «Каждый день еще заманчивей, я знаю: рамок нет».

Тренер казахстанского спортсмена — первый олимпийский чемпион в истории России Алексей Урманов. В разговоре с порталом Sport24 он рассказал, что Шайдоров долго шел именно к этому турниру. На этом пути, по его словам, возникало много шероховатостей, которые мешали прийти к нужной точке, но в произвольной программе на Играх-2026 «все срослось».

«Мишка сегодня новую историю сотворил. <…> Я в какой-то момент почувствовал, что так устал. Как будто бы не он катался, а я катался. Стоять за бортиком все-таки сложнее — эмоционально, психологически и по всему остальному», — поделился тренер.

Урманов добавил, что впереди у Шайдорова показательные выступления и закрытие Олимпийских игр, а после будет «очень много встреч, звонков, приемов по приезде».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже поздравил фигуриста и наградил его орденом «Барыс» II степени.

Орден «Барыс» присуждается за значительный вклад в развитие Казахстана, укрепление единства народа и дружбы между государствами. Награда имеет три степени, где I степень — высшая.

«Это грандиозный успех исторического значения. Президент [Токаев] поблагодарил Михаила за высочайшее мастерство и волю к победе <…> [и] отметил, что любители спорта и все граждане Казахстана гордятся выдающимся достижением нашего спортсмена», — написал пресс-секретарь казахского главы Айбек Смадияр в своем телеграм-канале.

Один из главных фаворитов Игр-2026, фигурист из США Илья Малинин после короткой программы занимал первое место. Однако после произвольной программы спортсмен не попал в тройку лидеров и спустился на восьмую строчку (264.49 балла).

В своем прокате Малинин допустил два падения и три «бабочки» — недокрута прыжка. «Спорт-экспресс» пишет, что после проката он схватился за голову и был «явно расстроен». В беседе со Sport24 Малинин признался, что ему было тяжело находиться под «огромным давлением медиа».

«Я знал, что мог выиграть и без идеального проката… Но что-то выбило меня из колеи», — сказал он.

Малинин заявил, что по-прежнему пытается осознать, что произошло, но понимает, что «уже ничего не сделаешь». «В моей жизни было много взлетов и падений. Сейчас в голове много мыслей и воспоминаний, они меня переполняют», — сказал он.

Представляющий США спортсмен добавил, что очень гордится прокатом Шайдорова. По словам Малинина, люди зачастую думают, что фигуристы плохо друг с другом общаются из-за соперничества на льду, но «на самом деле все наоборот».

Россиянин Петр Гуменник, выступающий на Олимпиаде в нейтральном статусе, занял шестое место (271.21 балла). Произвольную программу он откатал с пятью четверными прыжками. В беседе со Sport24 Гуменник сказал, что доволен своим прокатом. По словам фигуриста, баллы его не расстроили, поскольку первоочередной задачей он видел исполнение всех своих элементов.

«Я счастлив после своего выступления. Все было очень хорошо. Мои прыжки были реально хорошие и чистые, легки для меня. Я сделал больше, чем мог», — поделился Гуменник.

Российский спортсмен отметил, что его активно поддерживали трибуны, что помогло ему почувствовать себя как в домашней атмосфере и избежать дополнительного давления. Гуменник также заявил, что хотел бы попасть на Олимпиаду и в 2030 году.

«Самая дикая Олимпиада»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с «Чемпионатом» сказал, что при оценивании выступления Петра Гуменника было «много субъективности». Представитель Кремля назвал россиянина «большим молодцом».

«Я не специалист, но моя жена [Татьяна Навка, олимпийская чемпионка 2006 года] говорит, что Петр вполне мог бы быть в тройке при ином отношении судей», — отметил Песков.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова предположила, что Малинина измотали командные соревнования.

«Он работал для команды, также катал две программы. И это все за одну неделю, два раза выходить — это невозможно. И вот они все сегодня валялись. Боже мой! Невероятно, чтобы он так падал. Совсем не владел собой. Я уверена, что это командник. Его надо делать не в начале, а в конце соревнований», — сказала она.

Тарасова также раскритиковала судей за оценки Гуменнику.

«Так безобразно судят! Безобразно. Я рада, что я закончила работать», — заключила она.

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин согласен с тем, что Гуменнику занизили оценку за произвольную программу.

«Гуменник блестяще выступил, прокат жизни показал Петя. Я согласен, что у него были заниженные оценки от судей. Еще для меня очень неожиданно и удивительно, что три лидера после короткой программы откатали не чисто в произвольных. Хотя технический контент у всех, кроме Малинина, очень слабый был. Но Шайдоров на фоне всего этого выглядел отлично», — сказал он в интервью Metaratings.ru.

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы России Светлана Журова считает, что у Гуменника получился хороший прокат, который он сумел превратить в спектакль. Судьи, по ее мнению, слишком строго оценили шероховатости.

«Были проблемы и с музыкой. Это злой рок. Но Петр потом сам всё расскажет. Болельщики видели, как падали его соперники. Но судьи считают по-другому. И не первый раз так считают. Трибуны очень сильно помогали! Болели за Петра и ликовали», — сказала она «Чемпионату».

Спортивный комментатор Георгий Черданцев написал в своем телеграм-канале, что Гуменник «красавчик», и поздравил Шайдорова с выходом «в новый мир».

Российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании, Анна Погорилая в разговоре с «Чемпионатом» назвала тренера казахстанца Алексея Урманова «тактиком» и «огромным работягой».

«Подвелись так, что лучшая форма Михаила была на Олимпиаде. Он собрался, хотя и так был в форме. <…> Они огромные работяги! На Олимпиаде так сложились обстоятельства. Сам Михаил с таким удивлением смотрел. Он даже не рассчитывал на тройку. Золото было в мечтах. Но это Олимпиада», — считает она.

Погорилая не исключила, что на оценки Гуменника могли повлиять «какие-то политические предрассудки». Вместе с тем она отметила, что другие спортсмены «выступили хорошо».

Бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова в комментарии Metaratings.ru выразила мнение, что Гуменник прекрасно представил Россию на международной арене. По ее словам, россиянин должен был взять бронзу, но его «судили строго».

«Он исполнил пять четверных и весь прокат чистый. Минимум — бронза, возможно, и серебро должно было быть», — заявила Радионова.

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская оценила прокат Гуменника как «гениальный»

«Все элементы были исполнены великолепно, однако случился неприятный казус. Судьи, на мой взгляд, оказались не готовы к встрече с ним: они его не знают, смотрели на него с удивлением, хотя он был лучшим. Долгое время он не участвовал в международных соревнованиях, поэтому для них это стало своего рода откровением. Тем не менее он потрясающе справился с этой Олимпиадой — молодец», — сказала она «Совспорту».

По оценке чемпионки мира и Европы 2015 года фигуристки Елизаветы Туктамышевой, это была «самая дикая Олимпиада», передает Sport24.