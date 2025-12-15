Депутат Госдумы, хоккеист Вячеслав Фетисов назвал «подачками» ограниченный допуск российских спортсменов на международные соревнования. Своим мнением он поделился в интервью программе «Что это было» на RTVI.

«Все те подачки, которые мы сегодня получаем — по одному спортсмену, мальчик и девочка, остальные пускай гуляют — это же на самом деле и подачка, с одной стороны, и раскол. Ну, вот мы с тобой двое тренируемся, допустим, они говорят: ты поедешь, а я — нет. Почему?» — сказал Фетисов.

Он назвал это «противоестественным отбором».

«А все остальные почему не могут? Уже внутри есть некое недопонимание у нас: а почему фигуристы-одиночники едут, а пары и танцевальные пары наши остаются дома?» — утверждает Фетисов.

По словам депутата, полноценное возвращение на международные соревнования — это участие в них с флагом и гимном своей страны.

«В этом весь смысл олимпийского движения. В свое время были приняты решения, что государственная символика должна присутствовать в Олимпийских играх. Потом уже появились нейтральные спортсмены непонятно откуда, потом появились эти команды беженцев, которые полностью попирают все принципы», — порассуждал Фетисов.

Хоккеист также заявил, что спорт призван «строить мосты в непростые времена», которых «на протяжении истории олимпийского движения было много».

«Я добился всех своих успехов в период «холодной войны». Политическая обстановка была не очень, так скажем, благоприятная, но спорт являлся той самой моделью, и олимпийская деревня в то время являлась таким серьезным прототипом того, как мир должен жить», — вспоминает Фетисов.

Он рассказал про зимнюю Олимпиаду 1988 года в канадском Калгари.

«Мы жили впервые, по-моему, в одной деревне: и страны восточного блока, и западные. И атмосфера была вот как раз та, которая должна была быть: мы питались в одной столовой, мы жили под одной крышей, общались постоянно… Да, и куда это все подевалось? Вот интересно на самом деле», — высказался Фетисов.