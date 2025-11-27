Международный олимпийский комитет (МОК) официально объявил о допуске российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника к участию в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Спортсмены будут выступать в нейтральном статусе, без государственной символики, говорится на сайте организации.

Решение было принято после успешного прохождения спортсменами специальной проверки комиссии МОК на соответствие критериям нейтрального статуса. В сентябре Петросян и Гуменник обеспечили себе спортивную квалификацию, победив на отборочном турнире в Пекине.

Фигуристы стали первыми российскими атлетами, получившими персональное приглашение на Игры. Вместе с ними к участию допущена белорусская фигуристка Виктория Сафонова.

МОК подтвердил, что для Олимпиады-2026 сохраняются те же условия участия для россиян и белорусов, что и на недавних Играх в Париже. Они включают обязательное прохождение спортивной квалификации, строгий отбор специальной комиссией комитета, выступление в нейтральном статусе (без флага, герба и гимна), а также соблюдение некоторых других ограничений.

Аделия Петросян — действующая чемпионка России. Петр Гуменник занял четвертое место на последнем национальном чемпионате, но ранее завоевал золотую медаль в финале Гран-при России. Оба спортсмена владеют сложнейшими элементами — четверными прыжками, что делает их конкурентоспособными на международной арене.

При этом МОК не допустил к олимпийскому отбору российские спортивные пары и танцевальные дуэты, что оставляет другие дисциплины фигурного катания без представителей России.