Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина в интервью программе «Легенда» на RTVI высказалась на тему выступлений российских атлетов под нейтральном флагом.

«Всё, что сегодня происходит… Меня спрашивают: «А как бы вы?», «А что бы вы?» Не имею права никого осуждать, или попрекать, или давать советы. Слава богу, на моей жизни спортивной это не случилось. Просто надо в данный момент, или, как молодежь говорит, в моменте принимать решения те, которые надо принимать. Вот я так отвечу», — сказала Хоркина.

В 2022 году Международный олимпийский комитет после начала российской военной операции на Украине рекомендовал отстранить спортсменов из России и Беларуси от международных соревнований. Потом МОК решил допустить на летнюю Олимпиаду 2024 года россиян и белорусов под нейтральным флагом — но лишь тех, кто представляет одиночные виды спорта, не поддерживает боевые действия и не связан с армией.

Бывший президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала выступление в нейтральном статусе унизительным. «В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду», — сказала Винер.

Позже в интервью RTVI она утверждала, что не называла «командой бомжей» спортсменов, поехавших на Олимпиаду в нейтральном статусе.

В итоге в летних Играх 2024 года в Париже участвовали 15 россиян.

Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в Италии итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник допущены до участия в квалификационном турнире, запасными заявлены Алина Горбачева и Владислав Дикиджи.