Российская фигуристка Аделия Петросян выиграла соревнования среди одиночниц на отборочном турнире в Пекине и завоевала путевку на Олимпиаду 2026 года. За выступления в двух программах (короткой и произвольной) она в общей сложности набрала 209,63 балла.

Перед выступлением россиянки произошел скандал: ее сопровождающего, хореографа-постановщика Даниила Глейхенгауза, работающего в штабе Этери Тутберидзе (тренер Аделии), не допустили к квалификации. Таким образом, спортсменка должна была готовиться к состязанию одна.

Глейхенгауз сообщил в эфире Okko, что Аделия в первый раз выступала без тренера.

«Это самый ответственный момент в ее жизни. Она справилась и не сделала ни одной ошибки, выходила на соревнования в статусе лидера, так что я очень рад», — сказал он.

В список пяти лучших фигуристок, которые также завоевали путевки на Игры-2026, также вошли:

Второе место — Анастасия Губанова, чемпионка Европы 2023 года, представляет Грузию (206,23 балла).

Третье место — Луна Хендрикс, чемпионка Европы 2024 года, Бельгия (204,96 балла).

Четвертое — Виктория Сафонова, Беларусь (181,91).

Пятое — Жуйян Чжан, Китай (179,76).

Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо на севере Италии.

18-летняя Петросян — двукратная чемпионка России (2024, 2025), трижды побеждала в финале Гран-при России (2023, 2024, 2025). В 2021 году она выиграла этап юниорской серии Гран-при в Словении и заняла третье место на этапе в Словакии.

Российские фигуристы впервые с 2022 года принимают участие в международном турнире.

Кроме Петросян, от России на квалификационный турнир в нейтральном статусе также заявлен Петр Гуменник. Он выиграл короткую программу, а в воскресенье, 21 сентября, представит произвольную.

После выступления Гуменника произошел скандал: ISU опубликовал отрывок выступления россиянина под песню «Плакала» украинской группы KAZKA.

Позже пост был удален, а Международный союз конькобежцев принес извинения. В итоге было опубликовано видео проката проката с композицией из фильма «Парфюмер. История одного убийцы», под которую и выступал спортсмен.

19 сентября Международный олимпийский комитет объявил, что на зимних Играх российские спортсмены смогут выступать на тех же условиях, что и на летней Олимпиаде в Париже-2024. Это означает нейтральный статус и участие только в индивидуальных соревнованиях. Все отобранные россияне снова будут проходить проверку специальной комиссией (AINERP), которая и примет решение о приглашении на Игры.

После начала СВО российские и белорусские спортсмены по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку не участвуют в соревнованиях под эгидой ISU (Международный союз конькобежцев).