В МВД начали служебную проверку после жалобы на неправомерные действия сотрудников московской полиции, которую подала жена сотрудника посольства Киргизии. Об этом 13 апреля сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«В связи с поступлением жалобы на неправомерные действия сотрудников полиции в настоящее время проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — написала она в своем телеграм-канале.

Волк рассказала, что 8 апреля полицейские проводили «профилактический обход» жилого сектора Москвы. Как утверждает представитель МВД, жительница одной из квартир дома на Нижегородской улице «категорически отказалась предъявлять сотрудникам полиции какие-либо документы, удостоверяющие ее личность», и сообщила, что является женой сотрудника посольства Киргизии.

«В процессе общения с женщиной полицейские в квартиру не входили, физическое и психологическое воздействие на жильцов не оказывали», — заверила Волк.

По ее словам, у сотрудников местного отдела полиции не было сведений о том, что по этому адресу проживает семья дипломатического работника.

11 апреля анонимный телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что полицейские осуществили «незаконное проникновение» в квартиру советника посольства Киргизии в России Манаса Жолдошбекова, взломав замок и повредив входную дверь. По данным канала, после предъявления дипломатических паспортов силовики стали «в агрессивной форме требовать предоставить документы о постановке на миграционный учет, в результате чего были причинены телесные повреждения супруге дипломата и нанесен психологических ущерб его несовершеннолетним детям».

Информацию об инциденте в квартире Жолдошбекова 12 апреля подтвердил в соцсети X депутат парламента Киргизии Дастан Бекешев. По словам парламентария, в результате никто не пострадал.

«Если такое творят с сотрудниками посольства, то даже не представляю что вытворяют с гражданами не имеющими иммунитета», — написал Бекешев.

Министерство иностранных дел Киргизии предъявило российскому МИДу официальную ноту после инцидента с семьей Жолдошбекова. 12 апреля прошла встреча с советником-консулом посольства России Андреем Бурьевым, во время которой киргизская сторона «выразила озабоченность» по поводу действий московских полицейских. В МИД республики заявили, что силовики грубо нарушили положения Венской конвенции «О дипломатических сношениях» от 1961 года, а также потребовали провести разбирательство и привлечь виновных к ответственности.

«Такие действия в отношении аккредитованных сотрудников дипломатического представительства Кыргызской Республики со стороны правоохранительных органов Российской Федерации являются недопустимыми», — подчеркивается в сообщении.

Бурьев в свою очередь выразил сожаление в связи с инцидентом. Он заявил, что на основании ноты сейчас ведется соответствующая проверка, об итогах которой сообщат властям Киргизии.

Сотрудники полиции в разных регионах России усилили проверки иностранных граждан после теракта в «Крокус Сити Холле». В частности, 10 марта МВД сообщило, что в ходе рейда по противодействию незаконной миграции было выявлено свыше 6 тыс. нарушений. По итогам проверок из России будут выдворены более 800 нелегальных мигрантов, говорится в сообщении ведомства.