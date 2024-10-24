В качестве одного из фигурантов расследования по делу о мошенничестве в особо крупных размерах в отношении экс-замминистра энергетики Анатолия Яновского проходит действующий замглавы Минэнергетики Сергей Мочальников. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, МВД инкриминирует Мочальникову злоупотребление должностными полномочиями в соответствии с ч. 1ст. 285 УК России. Помимо замглавы ведомства задержаны еще четверо человек, которые обвиняются в мошенничестве. Расследование уголовного дела было поручено УВД по Западному административному округу Москвы.

Ввиду средней тяжести преступления, которое инкриминируется Мочальникову, представители МВД могут подать в суд ходатайство о помещении его под домашний арест или запрете определенных действий в качестве меры пресечения. Избрание меры пресечения ожидается в пятницу, 25 октября.

Сергей Мочальников был назначен на должность заместителя министра энергетики в апреле 2022 года. С 2014 года он занимал в министерстве позицию директора департамента угольной и торфяной промышленности.

По данным издания, задержания чиновников связаны с делом руководителя подведомственного Минэнерго «Государственного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов» (ГУРШ) Андрея Моисеенкова, чьи фигуранты дали показания на Яновского.

Ранее сообщалось, что речь может идти о хищениях бюджетных средств при ликвидации угольных шахт в Кузбассе в период с 2018 по 2023 год на общую сумму около 76 млн рублей. По данным телеграм-канала SHOT, в хищении принимали участие представители коммерческих компаний-подрядчиков и ГУРШ.

По другой версии, предприятию Моисеенкова были выделены десятки миллиардов рублей, в том числе — на ликвидацию Кизеловского бассейна в Пермском крае, где оказалась невыполненной часть запланированных работ.

Анатолий Яновский проработал в Министерстве энергетики более 20 лет, приблизительная оценка его ежегодного заработка в должности заместителя министра оценивается в 8 млн рублей. Отмечается, что доход его жены составлял до 67-88 млн рублей.

Яновский в последний раз задекларировал имущество и доходы в качестве работника министерства в 2020 году. В частности, он владеет коттеджем площадью около 1,3 тысяч кв. м. на земельном участке в 6,5 тысяч кв. м. в поселении Воскресенское. На его семьи также записана квартира в 186 кв. м. В 2019 году в собственности у супруги Яновского находилось 11 квартир. В 2022 году Яновский купил участок в 1 тысячу кв. м. в коттеджном поселке в Раменском городском округе.