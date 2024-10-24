Вместе с бывшим заместителем министра энергетики России Анатолием Яновским также было задержано еще несколько чиновников, которых подозревают в том, что они могут быть причастны к особо крупному мошенничеству. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным издания, задержания связаны с делом руководителя подведомственного Минэнерго ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов Андрея Моисеенкова. Сообщается, что фигуранты этого дела дали показания на Яновского.

Экс-замминистра был доставлен к следователям для допроса, по итогам которого будет решаться вопрос о его мере пресечения, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства сообщил, что расследованием уголовного дела занимается МВД России.

«Задержание Анатолия Яновского связано с его деятельностью, когда он занимал пост чиновника. Речь идет о хищениях бюджетных средств «, — пояснил собеседник агентства.

По его словам, в настоящий момент по местам проживания бывшего заместителя министра проводятся обыски, следователи производят изъятие документации, которая может иметь значение для расследования дела.

Источник РБК рассказал, что сотрудники силовых структур задержали летом 2023 года представителей угольной сферы, которые согласились дать показания на Яновского, в результате чего в поле зрения правоохранителей попала недвижимость его семьи.

«Установлено, что на его супругу зарегистрировано более десяти квартир», — пояснил собеседник издания.

SHOT уточняет, что Яновского подозревают в хищении бюджетных средств при ликвидации угольных шахт в Кузбассе. По данным телеграм-канала, с 2018 по 2023 год предполагалось ликвидировать неперспективные и убыточные шахты и разрезы. Однако реализована была лишь часть плана, причем качество реализации оценивается как низкое. При этом работы привели к ухудшению экологической ситуации в регионе.

По версии следствия, причиной стало «постепенно расхищение» бюджетных средств представителями коммерческих компаний-подрядчиков, а также подведомственного Министерству энергетики ГУРШ (Государственное учреждение по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов), пишет издание. Отмечается, что общий ущерб от этих действий оценивается более, чем в 76 млн рублей.

Предположительно, показания против Яновского могли дать задержанные летом по делу о мошенничестве руководитель ГУРШ Андрей Моисеенков и владелец компаний-подрядчиков Роберт Шагинян, сообщает SHOT. По версии следствия, предприятие Моисеенкова получило десятки миллиардов рублей, в том числе — на ликвидацию Кизеловского бассейна в Пермском крае, где не была выполнена часть работ, заявленных в документах.

Яновский проработал в должности Минэнерго более 20 лет и освободил должность в 2021 году. Перед задержанием он исполнял обязанности первого вице-президента Академии горных наук. Приблизительная оценка его ежегодного заработка на посту замглавы Минэнерго оценивается в 8 млн рублей, в то время как доход его жены составлял до 67-88 млн рублей.

В статусе сотрудника министерства Яновский в последний раз задекларировал имущество и доходы в 2020 году. В его собственности находился коттедж площадью около 1,3 тысяч кв. м. на земельном участие в 6,5 тысяч кв. м. в поселении Воскресенское.

Помимо этого, на семью чиновника была записана квартира площадью 186 кв. м. В 2019 году его супруге принадлежали 11 квартир. В 2022 году бывший замминистра приобрел участок в 1 тысячу кв.м. в коттеджном поселке «Белый берег» в Раменском городском округе.