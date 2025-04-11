О состоявшемся в ОАЭ обмене заключенными между Россией и США 11 апреля высказался министр иностранных дел Сергей Лавров. Он сообщил, что инициатива возникла синхронно с российской и американской стороны.

«Идея родилась одновременно с обеих сторон», — заявил Лавров в Алматы на итоговой пресс-конференции после заседания Совета министров иностранных дел СНГ.

Обмен заключенными состоялся 10 апреля в Абу-Даби. Штатам передали гражданку США и России Ксению Карелину, которая отбывала наказание за госизмену, а России — бизнесмен Артур Петров, арестованный на Кипре в 2023 году и обвиненный в нарушении экспортных санкций.

«Я уверен, что любой гуманитарный жест, когда идет речь о том, что два человека воссоединятся со своими семьями, это всегда позитивно», — заявил Сергей Лавров. Он добавил, что «это уже второй такой обмен за последние несколько недель».

«Вся, в общем-то, и политика должна быть нацелена на то, чтобы делать что-то полезное, улучшающее жизнь конкретных людей», — считает он.

Министр также подчеркнул, что «это помогает укреплять доверие, которое столь необходимо, но окончательно его восстанавливать придется еще очень долго».

По его мнению, доверие было подорвано, «разрушено администрацией Байдена». И до сих пор в США, «как среди демократов, так, кстати, и среди республиканцев, есть немало людей», которые не хотят, чтобы «нацеленность президента Трампа и его команды на нормализацию отношений и на возобновление диалога по любым вопросам, несмотря ни на какие разногласия, чтобы эта политика возобладала».

Однако, по мнению Сергея Лаврова, контакты с командой Дональда Трампа, в частности, встреча в Эр-Рияде с госсекретарем Марко Рубио и советником по национальной безопасности Майклом Уолтцем, показали, что «принципиальное понимание необходимости диалога, при сохранении каждой стороной приверженности своим национальным интересам, существует».

«Такой подход возможен», — считает Лавров.

Он привел в пример отношения между США и Китаем, где такой диалог, несмотря на разногласия по Тайваню и проблемы в Южно-Китайском море, а также нынешнюю тарифную войну, «никогда не прерывался».

Он считает, что «не надо обольщаться», но «нацеливаться на нормализацию на основе взаимного признания и уважения национальных интересов каждой страны вполне реалистично и необходимо».

Илья Никитин