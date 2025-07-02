Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) против сотрудников лагеря «Сосновый бор» Сухобузимского района Красноярского края. Там в конце июня трое подростков надругались над 10-летним мальчиком.

По версии следствия, 25 и 27 июня трое подростков 11 и 13 лет совершили в отношении 10-летнего ребенка «иные насильственные действия сексуального характера». Все это происходило на территории детского спортивного лагера.

25 июня пострадавший рассказал о произошедшем сотрудникам лагеря, но информацию в правоохранительные органы они не передали. СК отмечает, что из-за халатного бездействия должностных лиц лагеря несовершеннолетний подвергся повторному надругательству.

Следствие продолжается, правоохранители устанавливают все детали произошедшего. Ранее было возбуждено дело об «иных насильственных действиях сексуального характера» (ст. 132 УК).

«Тренер <…> ничего не сделал»

В беседе с телеканалом ТВК мать пострадавшего рассказала, что сын позвонил ей 28 июня и попросил забрать из лагеря. Он был напуган, но отказался рассказывать, что случилось. О произошедшем женщина узнала в кабинете следователя, где мальчик озвучил все подробности.

По словам собеседницы ТВК, 25 июня ее сын рассказал об издевательствах тренеру, но тот не поверил и «ничего не сделал». Ребенка после жалобы «начали сильно бить, <…> 27 числа все повторилось». 28 июня мама приехала за мальчиком, но отдавать ребенка ей якобы долго не хотели. В документах женщину просили указать, что она забирает пострадавшего из-за того, что ему «не понравилось в лагере».

«Я сказала: “Нет”. Сделала пометку, что ребенок поврежден, вызвали медсестру. Медсестра снимает футболку, а у меня ребенок “синий” — как его держали», — рассказала она ТВК.

В беседе с «8 каналом» женщина уточнила, что ее ребенка изнасиловали бутылкой из-под минеральной воды.

«Подошли к нему, перевернули его на живот. Взяли подушку, положили ему на голову. И он сказал, что он не знает — то ли сели на нее, то ли как — и давили. Затем сняли с него штаны и бутылкой из-под минералки запихивали и засовывали где-то пять минут», — поделилась она.

Кроме того, по словам женщины, ребенка били каждый день после отбоя, чтобы он никому не сообщал о произошедшем. На теле мальчика зафиксировали синяки, также у него повреждена кишка, добавляет источник ТВК. По данным канала, эксперты подтвердили, что это произошло в результате насильственных действий.

«Нас просто могли убить»

Женщина заявила, что в момент, когда происходило надругательство над ее сыном, в комнате находились еще 14 человек, но никто не смог ничего крикнуть. Ее сын объяснил: «Мы знали, что если мы крикнем, пока вы едете, нас просто могли убить там».

По словам женщины, в лагере издевались и над другими детьми. Причем делал это мальчик, который инициировал надругательства над ее сыном, утверждает она. Конфликтов у несовершеннолетних якобы не было.

«Как мне передали знакомые, они спросили у родителей этих парней, зачем их дети так сделали. Те сказали: “Потому что он был слишком борзой со своими шмотками дорогими”», — говорит собеседница ТВК.

В управлении по физической культуры «Проспекту мира» сообщили, что уволили воспитателя, в отряде которого находились подростки. Семье пострадавшего ребенка предложили психологическую помощь.

Администрация Красноярска также организовала служебную проверку, по результатам которой будут приняты необходимые меры реагирования, пишет «Красраб.ру». После поступления материалов по этому делу, подтверждающих вину подростков, они будут поставлены на учет городской комиссией по делам несовершеннолетних.