Следствие проверяет возможную связь между делом о продаже персональных данных граждан из баз МВД и убийством российского военкора Владлена Татарского, сообщил «Коммерсантъ». По данным газеты, проверяется версия, что при подготовке покушения на Татарского могла использоваться информация из полицейских баз.

Как отмечает издание, Басманный суд Москвы арестовал на два месяца частного предпринимателя Евгения Шитикова, которого ГСУ СКР обвиняет в продаже персональных данных граждан, полученных из закрытых баз полиции.

Следователь заявил, что Шитиков вместе с соучастниками преступления «распространял за денежное вознаграждение охраняемую законом информацию», что «в условиях проведения специальной военной операции <…>, а также нарастания международных угроз РФ повлекло наступление тяжких последствий».

По словам следователя, которого поддержал прокурор, действия Шитикова создали реальную угрозу передачи охраняемой законом информации «противнику для использования в подготовке иных тяжких преступлений против граждан РФ». Предпринимателю вменяют ч. 4 ст. 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации с тяжкими последствиями), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

«Ъ» пишет, что следствие проверяет версию, согласно которой информация из полицейских баз могла использоваться при подготовке преступлений, в том числе произошедшего в апреле покушения на военкора и блогера Владлена Татарского.

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Близкий к следствию источник рассказал корреспонденту газеты, что на следующий день после гибели в Санкт-Петербурге Владлена Татарского Бутырский межрайонный следственный отдел ГСУ СКР по Москве завел уголовное дело о превышении должностных полномочий по соображениям корыстной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК).

Следствие установило, что замаскированное под статуэтку взрывное устройство было передано Татарскому по заданию украинских спецслужб. Сейчас проверяется информация, что при подготовке теракта могли использоваться сведения о будущей жертве, полученные из баз данных МВД, отмечает «Ъ».

«Таким образом, косвенно причастными к гибели Владлена Татарского могут быть и стражи порядка, допустившие утечку охраняемой законом информации, а также связанный с ними продавец, осуществивший ее распространение», — подчеркнуло издание.

Защитник Шитикова Дмитрий Залуцкий не стал обсуждать с изданием подробности предъявленных его клиенту обвинений, но назвал избранную меру пресечения необоснованно строгой и анонсировал ее обжалование.

Сам предприниматель на суде рассказал, что является индивидуальным предпринимателем в сфере предоставления услуг аренды спецтехники, снимает жилье в Москве. По его словам, следствие изъяло у него в ходе обыска все вещественные доказательства по делу. Вину Шитиков не признал.