Уголовное дело о контрабанде крупной партии кокаина, в рамках которого обвиняются жители Санкт-Петербурга Дмитрий Антипов и Александр Марков, было направлено для рассмотрения по существу в Колпинский районный суд. Об этом 10 октября сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Обвинительное заключение по ч. 3 ст. 30 ч.5 ст.228.1 УК (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере) было передано в суд после расследования Следственного департамента МВД.

По версии следствия, неустановленные участники организованной группы купили и нелегально провезли в Санкт-Петербург более 200 кг кокаина, упакованного в брикеты.

«На каждом брикете стояла эмблема «Rolls-Royce», что должно было указывать на «элитное» качество товара. Общая стоимость партии оценивается в 3 млрд рублей», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве заявили, что запрещенное вещество находилось под обшивкой морского контейнера, куда была загружена партия манго из Перу. Когда фрукты выгрузили из контейнера, злоумышленники перевезли контейнер в один из районов промышленной зоны на окраине города.

Обвиняемые по делу, Антипов и Марков, были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в марте 2023 года при попытке вскрытия тайника, после чего наркотик был изъят из незаконного оборота. В настоящий момент ведется расследование в отношении прочих фигурантов дела.

В начале 2024 года Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила об изъятии более 1 т кокаина на сумму около 11 млрд рублей. Запрещенное вещество обнаружили в контейнере из Никарагуа. Тысяча брикетов были разложены по коробкам с логотипами брендов Dior и BBB.

Кроме того, в январе ФТС сообщила о контрабанде 1,2 тонн кокаина, обнаруженных в Большом порту Петербурга. Наркотическое вещество было незаконно перевезено из Антверпена. Брикеты с порошком были найдены в контейнере для мешков с кофе. Незаконный груз оценили более чем в 13 млрд рублей.