Майор Борис Дудко может сменить на посту директора департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Наталью Агре. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, «знакомый с процессом подбора кандидатов.

На прошлой неделе Агре предложила вернуть школьные дискотеки, чтобы «создать детям условия для начала романтических отношений», идея вызвала большой общественный резонанс.

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Возможный кандидат на пост главы департамента Борис Дудко окончил Казанское высшее танковое командное училище. Затем он служил 76-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию. Дважды участвовал в военных операциях на территории Сирии. В ходе боевых действий на Украине Дудко командовал танковой ротой. За особые достижения удостоен звания Героя России. Осенью 2023 года в его честь на здании СОШ № 4 в Бирске, где учился Дудко, установили мемориальную доску.

Летом 2024 года Дудко стал участником программы «Время героев», запущенной по инициативе Владимира Путина 1 марта того же года. По словам главы государства, программа нацелена на подготовку высококвалифицированных и компетентных кадров для госслужбы из числа участников спецоперации. Тогда Путин заявил, что «новая элита» должна формироваться именно из них.

«Вот они и должны выходить на ведущие позиции и в системе образования, воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, в бизнесе, в общественном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия в конечном итоге, самые крупные отечественные проекты<…>Подлинная настоящая элита — все, кто служит России: труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди», — сказал президент.

Агре, возглавлявшая департамент с лета 2024 года, рассказала «РИА Новости», что 4 февраля покинула пост по собственному желанию. Она добавила, что решение было принято еще в декабре. С 2020 года Агре была директором Института изучения детства, семьи и воспитания. Его учредитель — Минпросвещения России.