Майор Борис Дудко может сменить на посту директора департамента госполитики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения Наталью Агре. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, «знакомый с процессом подбора кандидатов.

На прошлой неделе Агре предложила вернуть школьные дискотеки, чтобы «создать детям условия для начала романтических отношений», идея вызвала большой общественный резонанс.

Возможный кандидат на пост главы департамента Борис Дудко окончил Казанское высшее танковое командное училище. Затем он служил 76-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию. Дважды участвовал в военных операциях на территории Сирии. В ходе боевых действий на Украине Дудко командовал танковой ротой. За особые достижения удостоен звания Героя России. Осенью 2023 года в его честь на здании СОШ № 4 в Бирске, где учился Дудко, установили мемориальную доску.

Летом 2024 года Дудко стал участником программы «Время героев», запущенной по инициативе Владимира Путина 1 марта того же года. По словам главы государства, программа нацелена на подготовку высококвалифицированных и компетентных кадров для госслужбы из числа участников спецоперации. Тогда Путин заявил, что «новая элита» должна формироваться именно из них.

«Вот они и должны выходить на ведущие позиции и в системе образования, воспитания молодежи, и в общественных объединениях, в госкомпаниях, в бизнесе, в общественном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия в конечном итоге, самые крупные отечественные проекты<…>Подлинная настоящая элита — все, кто служит России: труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди», — сказал президент.

Агре, возглавлявшая департамент с лета 2024 года, рассказала «РИА Новости», что 4 февраля покинула пост по собственному желанию. Она добавила, что решение было принято еще в декабре. С 2020 года Агре была директором Института изучения детства, семьи и воспитания. Его учредитель — Минпросвещения России.