Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить высказывание членов диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» о жертвоприношении крымского татарина. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

Шеремет отметил, что авторы телеграм-канала ДШРГ «Русич», где был размещен пост о крымских татарах и «обряде жертвоприношения», не принесли публичных извинений.

«Не дождавшись их публичного раскаяния, сегодня направил правоохранителям обращение с просьбой разобраться и провести проверку в отношении данных граждан. Уверен, что наша правоохранительная система даст должную оценку действиям данной организации», — заявил он.

По мнению депутата, участники ДШРГ занимаются «разжиганием межнациональной ненависти», а также ведут «открытую подрывную деятельность в многонациональном российском обществе».

19 августа авторы канала ДШРГ «Русич» разместили пост, в котором попросили союзные подразделения предоставить «одного пленного хохла (желательно не совсем славянина, а подкопченого, крымского татарина или что-то подобное) для проведения ритуального жертвоприношения Славянским Богам». Комментируя публикацию, Шеремет пригрозил обратиться в правоохранительные органы, чтобы инициировать проверку «Русича» на экстремизм.

На момент выхода материала публикация о жертвоприношении крымского татарина уже удалена из канала ДШРГ. При этом 21 августа авторы канала разместили пост, в котором поблагодарили «всех, кто откликнулся» и заявили, что «задача закрыта». Также они написали, что «идет уже десятый год запугивания «проверками на экстремизм»» и добавили, что «стукачи могут идти лесом».