Отрасль вебкама в России — «очень серьезная» и включает большое количество подпольных студий, где работают «совсем молодые девочки, иногда не достигшие 18 лет», и может производиться детская порнография. Об этом RTVI заявила зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова, пообещав «обязательно заняться этой историей».

Вопрос о необходимости ограничить деятельность вебкам-студий возник после того, как власти Киргизии полностью запретили их работу, введя уголовное и административное наказание для участников и организаторов съемочного процесса.

По словам Лантратовой, для юных россиянок вебкам — «очень плохая история», поскольку эти съемки могут в дальнейшем испортить жизнь.

«Многие девочки молодые приезжают учиться в каких-то крупных городах, но у них не получается поступить или нет денег на оплату жилья, идут искать работу, а тут предлагают хорошие деньги и такую простую вроде бы работу, которая потом, конечно, в будущем очень портит жизнь, потому что эти фрагменты, фото, видеоматериалы потом остаются в сети», — пояснила депутат Госдумы.

Лантратова назвала решение властей Киргизии полностью запретить вебкам «абсолютно правильным» и заявила о необходимости «эту историю проанализировать и тоже проработать, посмотреть» — особенно с точки зрения вовлечения несовершеннолетних.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила RTVI, что не видит необходимости принимать в России законы о запрете вебкама по примеру Киргизии.

«Мы прекрасно отдаем себе отчет, что желание показать себя обнаженной, продемонстрировать, если отсутствует интеллект, какие-то физические данные, все-таки участие наших девушек в силу недостатков воспитания в вебкаме, конечно, есть, но мы не считаем, что нам нужны дополнительные меры регулирования», — заявила депутат.

Останина выразила надежду на то, что президентский указ о защите духовных традиционных ценностей будет реализован. «Я думаю, что мы все-таки в любом случае вернем наше общество к тем традициям, которые, в общем-то, были заложены — целомудрие для девушек и желание соответствовать нравственным стандартам», — считает она.

Президент Киргизии Садыр Жапаров 31 июля подписал указ, согласно которому в Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях республики вносятся изменения, фактически означающие полный запрет «вебкам-проституции». На сайте главы государства целью поправок названо «установление противоправности организации, содействия и занятия проституцией и развратом через интернет в прямом эфире (онлайн) с помощью специальной платформы (вебкам-студии)».