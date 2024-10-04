По мнению Милонова, необходимо провести следственные действия и арестовать организатора этого бизнеса, а сам маркетплейс, где продаются такие товары, наказать.

Депутат Госдумы Сергей Колунов 3 октября направил обращение в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с предложением ввести для родителей детей-квадроберов ответственность, в том числе уголовное и административное наказание.

По мнению депутата, в России наблюдается резкий рост случаев «квадробинга», а в адрес парламентариев каждый день поступают жалобы от избирателей.

Колунов отметил, что увеличение количества запросов в Сети.

«Так, в августе 2023 года было зафиксировано всего 1184 запроса на слово ″квадроберы″, а в августе 2024 года это число выросло до 439 683», — сообщил он.

Парламентарий считает, что с семейными ценностями и приоритетом на институт традиционной семьи в России существование такого движения, как квадробинг, неприемлемо.