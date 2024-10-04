В России продажа корма для квадроберов осуществляется незаконно, так как продавцы не имеют необходимых разрешений на продажу товаров для детей. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Виталий Милонов. В беседе с «Лентой.ру» он призвал принять меры и наказать нарушителей.
«Коммерсанты, которые это производят, должны быть наказаны очень жестко, поскольку они по сути дела говорят, что они производят детские продукты, продукты детского питания, не имея на то соответствующих сертификатов и разрешений. Поэтому можно предположить, что это отравители детей — люди, которые выпускают потенциально опасные продукты для детского потребления», — сказал он.
По мнению Милонова, необходимо провести следственные действия и арестовать организатора этого бизнеса, а сам маркетплейс, где продаются такие товары, наказать.
Депутат Госдумы Сергей Колунов 3 октября направил обращение в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с предложением ввести для родителей детей-квадроберов ответственность, в том числе уголовное и административное наказание.
По мнению депутата, в России наблюдается резкий рост случаев «квадробинга», а в адрес парламентариев каждый день поступают жалобы от избирателей.
Колунов отметил, что увеличение количества запросов в Сети.
«Так, в августе 2023 года было зафиксировано всего 1184 запроса на слово ″квадроберы″, а в августе 2024 года это число выросло до 439 683», — сообщил он.
Парламентарий считает, что с семейными ценностями и приоритетом на институт традиционной семьи в России существование такого движения, как квадробинг, неприемлемо.
Квадроберы рассматривают свое увлечение как разновидность спорта, основанного на пластическом подражании животным, включая передвижение на четвереньках. Самым характерным внешним атрибутом тех, кто увлекается квадробикой, стали маски зверей.