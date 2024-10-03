Депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка ввести для родителей детей-квадроберов ответственность, в том числе уголовное и административное наказание. С текстом ознакомилось РИА Новости.

«Прошу вас оказать содействие в запрете движения «квадробинг» и разработке мер ответственности по данному вопросу (видео, где мать держит сына на поводке во время прогулки — Прим. ред.), включая возможное лишение родительских прав и привлечение к административной либо уголовной ответственности», — говорится в обращении Колунова к детскому омбудсмену России Марии Львовой-Беловой.

По мнению депутата, в России наблюдается резкий рост случаев «квадробинга», а в адрес парламентариев каждый день поступают жалобы от избирателей.

Колунов отметил увеличение количества запросов в Сети. «Так, в августе 2023 года было зафиксировано всего 1184 запроса на слово «квадроберы», а в августе 2024 года это число выросло до 439 683″, — сообщил он.

По мнению парламентария, с семейными ценностями и приоритетом на институт традиционной семьи в России существование такого движения, как квадробинг, неприемлемо.

«Вдумайтесь, дети изображают из себя животных — кошек, собак — и просят родителей выгулять их на улице на поводке. Подобных видео море. Как и в случае с ЛГБТ*, напасть пришла с Запада, из США. С первой заразой мы уже законодательно справились, запретили ее, справимся и со второй. Запретим, установим ответственность. Уверен, уполномоченный нас поддержит», — сказал Колунов.

Квадроберы рассматривают свое увлечение как разновидность спорта, основанного на пластическом подражании животным, включая передвижение на четвереньках. Самым характерным внешним атрибутом тех, кто увлекается квадробикой, стали маски зверей.

* экстремистская организация, запрещенная в России.