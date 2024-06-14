Предложенная президентом России Владимиром Путиным мирная инициатива может быть реализована только в том случае, если Киев и страны Запада пойдут на все условия Москвы. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Новикова, российская сторона хотела бы, чтобы ее требования были не только поддержаны, но и «чтобы было с кем эти предложения обсуждать и было с кем заключать договоренности».

«При соблюдении всего комплекса наших подходов мы готовы к тому, чтобы решать вопросы в режиме диалога. <…> Мы не рассматриваем эту проблематику в отрыве от вопросов коллективной безопасности», — сказал парламентарий, добавив, что в вопросах мирного урегулирования «Россия еще раз подчеркивает свою надежность как партнер стран, выступающих за многополярный и справедливый мир».

Новиков также напомнил о словах президента России Владимира Путина, который «предлагал рассматривать украинский конфликт в общей системе мировой безопасности» в связи с тем, что прежние способы конструирования этой безопасности «были сломаны поведением США, разрывом официальных соглашений по вопросам различных видов вооружений и постоянным вмешательством в дела суверенных государств».

В случае, если Киев откажется от предложенной Путиным мирной инициативы, он рискует «потерять всю левобережную Украину, включая Донбасс, Новороссию и Одессу», считает военный политолог и доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.

После этого, по словам военного эксперта, «Киеву и Западу будут выдвинуты новые условия для переговоров, которые затронут интересы России в сфере безопасности как на Украине, так и за рубежом. «Главным условием для возобновления переговоров станет передача всех земель Украины в состав России. То есть после того, как будет полностью разгромлен блок НАТО на Украине, то появятся условия, касающиеся вопросов присутствия войск альянса у границ с Россией», — сказал Перенджиев в разговоре с «Инфо24»

14 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что Москва готова прекратить боевые действия на Украине и начать переговоры, как только Украина объявит о выводе войск из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также откажется от вступления в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя мирную инициативу Путина заявил, что «это ультимативное заявление, которое ничем не отличается от прошлых». «Он [Путин] не остановится», — подчеркнул Зеленский.