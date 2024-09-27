Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратится в прокуратуру и Минпросвещения из-за показа кадров медицинского аборта сахалинским школьникам. В разговоре с Инфо24 депутат сообщила, что считает «это ненормальным».

«Сейчас обращаюсь в прокуратуру и к министру просвещения Кравцову, чтобы навели порядок в наших образовательных организациях. <…> У нас, на всякий случай, ребенок — это лицо в возрасте до 18 лет. И такого рода вопросы с согласия родителей вообще необходимо демонстрировать», — пояснила Останина.

По ее словам, в каждой семье есть свой подход к воспитанию детей, а такие «деликатные и интимные темы» требуют очень индивидуального подхода.

«Где-то в 14 лет родители спокойно говорят на эти темы, а где-то ждут, когда ребенок достигнет совершеннолетия. В каждой семье по-своему и у нас многоконфессиональная страна. Это зависит не только от общей культуры, так сказать, внутри семьи, но и от религиозной культуры тоже», — уточнила Останина.

Днем 27 сентября в школе №7 сахалинского города Оха прошла лекция об «опасности прерывания беременности», во время которой старшеклассникам показали кадры медицинского аборта, утверждает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Для этого школьников собрали в актовом зале, при этом о самом мероприятии заранее почти ничего не сказали. Видевшие фильм подростки рассказали телеграм-каналу, что многие во время просмотра закрывали глаза и отворачивались, некоторым стало плохо.

Просмотр видео сопровождался лекцией, на которой, по словам учеников, говорили, что «лучше родить» и что «для девушки это [аборт] может быть летально, что она может стать бесплодной».

По утверждению телеграм-канала, автор лекции — основатель движения «Позитивный вирус» Вадим Жаров. Он с конца 1990-х рассказывает подросткам о «вреде наркомании, алкоголизма, абортов и случайных связей».

Как пишут «Осторожно, новости», Жаров — служитель церкви евангельских христиан, последователей Всемирного пятидесятнического братства. Ранее он рассказывал, что является служителем «Церкви Божьей» в Ярославле.

В частности, записи лекций Жарова опубликованы на YouTube-канале религиозной организации. По данным телеграм-канала, в рамках этой деятельности Жаров создавал проекты, пропагандирующие борьбу с абортами.

Помимо лекции, школьники слушали композиции с религиозным подтекстом, добавляет телеграм-канал. За них отвечал Галим Хусаинов — лидер группы прославления в «Церкви Божьей». «Осторожно, новости» указывают, что это не первое мероприятие, проведенное представителями ярославской церковной организации, на Сахалине. До этого они приезжали в 2019 году.

Видео аборта не было согласовано

Минздрав Сахалинской области начал проверку из-за показа кадров медицинского аборта в школе. В ведомстве заявили, что просмотр ролика не был заранее согласован с Минздравом и другими профильными структурами.

«В министерстве подчеркивают необходимость придерживаться норм этики и возрастного ценза при проведении любого вида профилактической работы», — заявили в министерстве и добавили, что соответствующие меры административного порядка будут приняты по результатам проверки.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, комментируя произошедшее, заявила, что плохо относится к такой «профилактике».

«Видео с трудом сможет осилить даже взрослый, не говоря уж о детях, которые могут получить психологическую травму от просмотра», — написала она в своем телеграм-канале.

Мизулина отметила, что на такие темы необходимо говорить очень аккуратно, и лучше, чтобы это делали родители.

Первый зампред комитета по защите семьи Татьяна Буцкая подтвердила, что проводить подобные «лекции» неправильно.