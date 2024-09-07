Инициативу патриарха Кирилла по ограничению абортов поддержали 502 российские частные клиники в 71 регионе, что составляет 18% от общего количества медучреждений, которые получили лицензию на проведение таких операций, сообщается на официальном сайте Московского патриархата.

«По запросу Патриаршей комиссии по вопросам семьи Центром социологии РАН проведено социологическое исследование, которое выявило, что 77% граждан России признают, что ребенок до рождения — уже человек», — говорится в тексте сообщения.

Люди, присутствовавшие на встрече с патриархом, сообщили, что около половины жителей России выступают за то, чтобы прерывание беременности регулировали не частные клиники, а государство.

«Согласно данным исследования, 77% респондентов считают, что государство должно вводить ограничения на аборты, а 45% выступают за сокращение числа организаций, выполняющих аборты», — отмечается в сообщении.

В ходе встречи также было отмечено, что закон о запрете пропаганды абортов был принят в десяти регионах страны, а к концу этого года их количество должно увеличиться примерно до двадцати.

На встрече участники обсудили способы снижения количества абортов и создания координационного центра по вопросам демографии и семейных ценностей. Этот центр, по мнению присутствующих, мог бы объединить все церковные проекты, которые направлены на решение этой проблемы.

В июне РИА Новости сообщило, что комитет Госдумы по охране здоровья предложил Минздраву рассмотреть вопрос о сокращении срока, в течение которого женщина может прервать беременность по своему желанию.

Согласно документу, срок беременности предполагалось сократить с двенадцати до девяти недель. Министерству здравоохранения рекомендовали подготовить изменения в законодательстве, которые позволят считать беременность, наступившую в результате изнасилования, социальным показанием для проведения аборта.

В мае заместитель руководителя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил о необходимости поставить вопрос о признании «нежелательными» иностранных организаций, которые занимаются «пропагандой абортов» на территории России.