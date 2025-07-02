Глава комитета Госдумы по защите семьи, депутат от КПРФ Нина Останина прокомментировала RTVI призыв движения «Сорок Сороков» проверить ее действия на оскорбление чувств верующих. Ранее православные активисты и гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников усмотрели нацистские символы на изображении в посте в телеграм-канале парламентария.

По словам Останиной, опубликованное в ее канале изображение — это авторский плакат.

«Дело в том, что это профессиональный художник, плакатист, член Союза художников России, который опубликовал «ВКонтакте» у себя свой собственный плакат со своим текстом. Его зовут Игорь Геннадьевич Петрыгин. Это авторский плакат, который я использовала в своем посте в телеграм-канале», — заявила RTVI глава думского комитета по защите семьи.

Речь идет о посте в канале Останиной, в котором она критикует фильм «Мумия» — картину о мавзолее Владимира Ленина, показанную в эфире телеканала «Спас» 26 июня. Публикация сопровождается изображением мавзолея Ленина на лопате, над которой помещен логотип «Спаса» в искаженном виде — буквы «с» в нем заменены на руны, напоминающие молнии.

Гендиректор «Спаса» Борис Корчевников написал в своем телеграм-канале, что Останина соединила название канала с запрещенной нацистской символикой.

«За такое человек выгоняется не то что из думских комитетов и с трибун народных избранников, а становится просто нерукопожатным, пока не принесет извинения. <…> Глава комитета <…> спокойно публично использует запрещенные знаки ублюдков-фашистов <…> и кощунственно вставляет их в святое вообще-то название «Спас», которое происходит от имени нашего Бога», — говорится в посте.

По словам Корчевникова, Останина «обвиняет в фашизме канал, у сотрудников которого вся грудь в наградах» от Минобороны и других ведомств, а также воинских подразделений и патриарха «за освящение СВО и помощь нашим военным и мирным жителям новых территорий». «Такую помощь «фашистский», по мнению Останиной, «Спас» оказал уже на сумму более 300 млн рублей», — подчеркнул гендиректор канала.

В движении «Сорок Сороков» также усмотрели в изображении, опубликованном в канале Останиной, символы наименования подразделения фашистских войск. В связи с этим активисты направили заявление в СК и Генпрокуратуру с требованием проверить действия депутата на наличие в них признаков состава преступления, предусмотренного ст. 148 УК (оскорбление чувств верующих).

«Включение в это наименование фашистских «крюков» является глумлением и в отношении первообраза — имени Спасителя Господа Иисуса Христа. <…> Указанные действия по отношению к слову «Спас» являются неуважительными по отношению к имени Господа, выражают явное неуважение к обществу, совершены публично, и оскорбляют мои религиозные чувства православного христианина», — считают представители «Сорока Сороков».

Останина против «Мумии»

В разговоре с RTVI Останина назвала фильм «Мумия» «выпадом, направленным на раскол общества». По ее словам, «в условиях войны» подобные проекты «сродни поступкам врагов, фашистов».

На сайте «Спаса» фильм «Мумия», снятый журналистом телеканала Андреем Афанасьевым, представлен как «первая в документалистике подробная история мавзолея Ленина, его оккультных корней, духовных смыслов, которые вложены в этот объект его создателями, и о мавзолеях в мировой истории». «Традиции, технологии и смыслы мумификации; личность, дела и обстоятельства смерти непогребенного в мавзолее. В документах, засекреченных до поры именах и неизвестных прежде фактах, в уникальных артефактах и в широкой географии съемок — фильм ищет ответ на вопрос: зачем понадобилось обожествлять того, кто сам был богоборцем, и что нам дальше с этим наследием и с мавзолеем делать?» — говорится в описании картины.

В своем посте от 30 июня Останина выразила мнение, что «Мумия» — это «не столько исторический документальный фильм, сколько политический проект, использующий религиозную риторику для достижения своих целей».

«Масштабная рекламная кампания, включающая показы фильма по всей России, вызывает множество вопросов, особенно учитывая содержание анонса и, мягко говоря, далекую от истины трактовку исторических фактов, а также прямые фальсификации, которыми изобилует „Мумия“», — убеждена депутат.

По ее словам, авторы фильма прибегли к сознательному искажению фактов и намеренному манипулированию, призванному «создать необходимый эмоциональный фон для дальнейшего продвижения определенной идеологической позиции и дестабилизация российского общества».

«Вместо диалога и поиска исторической правды, фильм «Мумия» предлагает зрителям предвзятую и тенденциозную интерпретацию событий, замаскированную под «духовное прозрение». Вместо изучения фактов мы получаем эмоционально заряженную, пропагандистскую поделку. Идет выгодная многим внешним силам прямая попытка разрушить единство патриотов России», — считает глава комитета Госдумы по защите семьи.

Создание фильма и его распространение «требуют внимательного рассмотрения и критической оценки со стороны общества», заявила Останина.

«Образ Ленина страшит тех, кто эту справедливость попирает и создает в нашем обществе страшный социальный раскол. Сегодня они пытаются усугубить в условиях фактической войны, которая ведётся против нашей страны. Но ничего у них не получится, потому что политические «мумии» — они сами, тогда как Ленин и его дело продолжают жить в памяти народной», — подчеркнула она.